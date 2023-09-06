تشتري iPhone 14 Pro Max ولا سامسونج S23 Ultra| مقارنة هتكشفلك الفرق

يعد هاتف آبل iPhone 14 Pro Max وهاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، من أقوى الهواتف الذكية التي يمكنك شراؤها والتي تتمتع بأحدث التقنيات في السوق وهما هاتفان يتنافسان على لقب أفضل الهاتف الذكي الرائد الأكثر تكاملا.

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، بالعديد من الميزات الرائدة، فهو يتمتع بكاميرا ضخمة بدقة 200 ميجابكسل مثبتة في الخلف، وادعم التقريب البصري 100 مرة، مع دعم القلم الألكتروني S Pen، وبطارية ضخمة، وفي الوقت نفسه، يقدم هاتف iPhone 14 Pro Max شاشة رائعة وأسرع معالج في أي هاتف ذكي وجودة فيديو من الدرجة الأولى.

التصميم

بغض النظر عن جميع ميزات كل هاتف، ولكن أول الأشياء التي يجب عليك مراعاتها هو الحجم الهائل لهاتف Galaxy S23 Ultra، فهو يأتي بتصميم ضخم، كما إنه أحد أكبر الهواتف على الإطلاق، وبالمقارنة، يأتي iPhone 14 Pro Max بحجم أصغر ووزنه ثقيل أيضا.

الشاشة

يأتي هاتف iPhone 14 Pro مع واحدة من أفضل الشاشات التي ستجدها على أي هاتف ذكي، توفر شاشات Super Retina XDR من آبل بعضا من أفضل دقة الألوان والتباين والوضوح في السوق وبفضل معدل التحديث البالغ 120 هرتز؛ فهو يجعل كل شيء بدءا من الأفلام وحتى الكتب الإلكترونية تعرض بجودة رائعة؛ وهي شاشة الهاتف الذكي الأكثر سطوعا التي يمكنك الحصول عليها بدرجة تصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع في ضوء الشمس المباشر.

ولكن يتفوق هاتف Galaxy S23 Ultra عليه من منظور الاستمتاع، ولكنه يأتي مع شاشة أقل سطوها حيث تصل إلى 1750 شمعة في المتر المربع، كما أن ألوانه النابضة بالحياة ويأتي هاتف سامسونج مع لوحة Dynamic AMOLED 2X الممتازة من سامسونج، والتي توفر بعضًا من أفضل التباينات ومستويات اللون الأسود التي ستجدها على الهاتف، وتساعد دقتها الأكثر وضوحا البالغة 3088 × 1440 بكسل.

وبالإضافة إلى يأتي هاتف سامسونج بشاشة ضخمة، يبلغ حجمها 6.8 بوصة، وهو أكبر من جهاز iPhone 14 Pro Max، مقاس 6.7 بوصة، لذا على الرغم من أن هاتف آبل يتمتع بشاشة مذهلة، فإن S23 Ultra يشعرك بمزيد من المتعة في الاستخدام، بفضل ألوانه النابضة بالحياة وحجمه الهائل.

هاتف Galaxy S23 Ultra و iPhone 14 Pro Max

الكاميرا

يحتوي هاتف Galaxy S23 Ultra على أحد أفضل أنظمة الكاميرا على الإطلاق، يقودها مستشعر سامسونج الرئيسي الجديد بدقة 200 ميجابكسل، فهو يستخدم تجميع وحدات البكسل لتكوين عدد أقل من وحدات الميجابكسل الأكبر حجما بشكل مصطنع مما يساعده على إنتاج صورا بدقة 12 ميجابكسل بشكل افتراضي ، مع إضاءة وتفاصيل أكثر بكثير من الكاميرا التقليدية.

هناك أيضا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وهي جيدة جدا أثناء النهار والليل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل 3x لتحسين التصوير الفوتوغرافي للصور، وعدسة منظار بدقة 10 ميجابكسل تتيح ميزة Zoom Space Zoom المميزة من سامسونج بمعدل 100x. وهذا يعني أنه يمكنك تكبير الموضوع حتى 100x، مما يتيح لك التقاط تلك الصور الجميلة للقمر التي تعلن عنها سامسونج دائمًا.

وبينما يحقق نظام الكاميرا من آبل في iPhone 14 Pro Max قفزة كبيرة للأمام من منظور الدقة مع عدسته الرئيسية الجديدة بدقة 48 ميجابكسل، فهي إنها ليست حادة بأي حال من الأحوال مثل كاميرا سامسونج التي تبلغ دقتها 200 ميجابكسل، ولكنها في الواقع، تمنحك جودة صورة قوية في البيئات المضاءة جيدا وكذلك في الليل وهو الأفضل أيضا في مجال الفيديو.

فإذا كنت تريد أفضل نظام كاميرا للتصوير الفوتوغرافي، فاختر Galaxy S23 Ultra، أما إذا كنت تلتقط الكثير من مقاطع الفيديو وتقدر ذلك على الصور الثابتة، فإن iPhone 14 Pro هو أفضل هاتف يمكنك الحصول عليه.

هاتف Galaxy S23 Ultra و iPhone 14 Pro Max

الأداء والذاكرة

يعمل هاتف iPhone 14 Pro Max بمعالج آبل الرائد A16 Bionic، الذي يعد أسرع معالج محمول يمكنك الحصول عليه في هاتف، بينما يأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم، ولا يوجد فرق بين أداء كلا الهاتفين، حيث يتمتع كلاهما بأداء قوى عند تعدد المهام، واستخدام الألعاب بسلاسة.

ويحتوي هاتف سامسونج S23 Ultra على ذاكرة وصول عشوائي رام أكبر بكثير مما يحتوي عليه iPhone بسعة 12 جيجابايت مقابل 6 جيجابايت، ومع ذلك، كلا الهاتفين يعملان بسرعة كبيرة.

البطارية

يتمتع كلا الهاتفين أيضا بالكفاءة بشكل لا يصدق من حيث البطارية، لكن هاتف S23 Ultra هو الأفضل عندما يتعلق الأمر بعمر البطارية، فهو يأتي مزودا ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وهي خلية أكبر بكثير من بطارية 4323 مللي أمبير في iPhone 14 Pro Max.

وعند شحنها بالكامل، يستمر هاتف S23 Ultra بسهولة لمدة يومين وأكثر، وفي الوقت نفسه، تنخفض نسبة 14 Pro Max إلى حوالي 40% في نهاية يوم مكون من 16 ساعة، لذلك إذا كان عمر البطارية مصدر قلق، فإن هاتف S23 Ultra هو الهاتف الأفضل من حيث البطارية كما يأتي مزودا بشحن أسرع بقدرة 45 وات وشحن لاسلكي عكسي، بينما يقتصر جهاز iPhone 14 Pro على شحن سريع بقدرة 27 وات ولا يوجد شحن لاسلكي عكسي.