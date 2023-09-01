لعشاق سامسونج Galaxy.. ميزات مزعجة يمكنك تعطيلها على هاتفك

تضم هواتف سامسونج مجموعة رائعة من المزايا المفيدة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، والتي يمكنك بسهولة إيقاف تشغيل العديد منها أو تخصيصها، فعلى عكس شركات تصنيع الهواتف الذكية الأخرى لا تفرض عليك سامسونج تشغيل العديد من الميزات بشكل إجباري على أجهزتها.

لذا قمنا بتسليط الضوء على بعض الميزات الشائعة التي يمكن أن تضايق بعض الأشخاص عند استخدام هواتف سامسونج، لذا إذا لم تكن مهتما ببعض المزايا لهاتفك يمكنك اتباع دليلنا التالي للاستفادة منها أو لتجنبها نهائيا.

1. تبديل ترتيب زر التنقل:

تأتي العديد من أجهزة أندرويد مع خاصية التنقل بالإيماءات كميزة افتراضية، لكن سامسونج ملتزمة بالتخطيط المكون من ثلاثة أزرار، وهي الشركة المصنعة الوحيدة لنظام أندرويد التي تضع زر "الرجوع" على الجانب الأيمن.

ولإصلاح هذا الأمر انتقل إلى تطبيق الإعدادات Settings> ثم الشاشة Display > ثم شريط التنقل وحدد "ترتيب الأزرار" الآخر.

2. استعادة زر التشغيل:

واحدة من أكثر الأشياء المزعجة في هواتف Samsung Galaxy الحديثة هو Bixby، حيث يظهر المساعد الافتراضي في بعض الأماكن التي ربما لا تريدها، وأبرزها زر التشغيل، بشكل افتراضي، يؤدي الضغط على زر الطاقة إلى تنشيط Bixby، هذا أمر مزعج لعدة أسباب. أولا، إنها ليست الميزة المطلوبة التي نتوقع رؤيتها مع زر الطاقة، ثانيا، لا يرغب البعض في استخدام Bixby. ولحسن الحظ، يمكن إعادة تعيينه.

أولا: اسحب شاشة الإشعارات لأسفل مرة واحدة من أعلى الشاشة وانقر على أيقونة الترس.

ثانيا: بعد ذلك، حدد "الميزات المتقدمة" من الإعدادات، ثم ابحث عن "المفتاح الجانبي" وحدده.

ثالثا: قم بتبديل الإجراء من "الضغط مع الاستمرار" إلى "قائمة إيقاف التشغيل".

3. التوقف عن قتل تطبيقات الخلفية:

عمر البطارية هو الشيء الذي يمكن أن يجعل تجربتك مع الهاتف ناجحة أو يفسدها، لذا تبذل الشركات المصنعة للهواتف الذكية جهدا كبيرا لإضافة مزايا خاصة للحفاظ على عمر البطارية وتحسينه، وتشتهر هواتف سامسونج بقتل تطبيقات الخلفية بقوة باسم توفير البطارية.

لذا يمكن أن تؤدي "تحسينات" البطارية هذه إلى فقدان الإشعارات وعدم عمل التطبيقات كما ينبغي، كما أنه ليس من الضروري إيقاف تطبيقات الخلفية طوال الوقت، والخبر السار هو أنه يمكنك إيقاف تشغيل تحسينات البطارية باتباع التالي:

أولا: اسحب شاشة الإشعارات لأسفل مرة واحدة من أعلى الشاشة وانقر على أيقونة الترس.

ثانيا: قم بالتمرير لأسفل وابحث عن "التطبيقات".

ثالثا: حدد التطبيق الذي لاحظت أنه تم إغلاقه في الخلفية.

رابعا: قم بالتمرير لأسفل وحدد "البطارية" أو "استخدام بطارية التطبيق" من صفحة معلومات التطبيق، قم بالنقر على خيار "غير مقيد".