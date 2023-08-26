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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

4 ميزات مخفية في عملاق سامسونج Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Fold 5

يعمل Galaxy Z Fold 5، أحدث هاتف ذكي قابل للطي من سامسونج، بواجهة المستخدم One UI 5 التابعة للشركة، المستندة على نظام التشغيل أندرويد من جوجل، ولكن سامسونج قامت بدمج بعض الميزات المصممة خصيصا لهاتفها القابل للطي سنستعرضها لك في هذه المقالة.

4 ميزات مخفية في هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5

1. فرض استمرارية التطبيق على شاشة الغلاف:

إحدى ميزات سامسونج الرئيسية لجهاز Galaxy Z Fold 5، هي استمرارية التطبيق بالنسبة لبعض التطبيقات، مما يعني التبديل بشكل تلقائي من الشاشة الرئيسية غير المطوية إلى شاشة الغطاء المطوية، في الأساس، يمكنك فتح تطبيق ما بينما يكون هاتفك الذكي مفتوحا، وعندما تقوم بطيه يستمر التطبيق في العمل ويقوم تلقائيا بتكييف واجهته بين الشاشتين، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

 

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1. انتقل إلى تطبيق Good Lock.
2. في الشريط الجانبي الأيسر، اضغط على رمز الأداة.
3. انتقل إلى تطبيق Multistar.
4. اضغط على خيار I ♥ Galaxy Foldable.
5. حدد خيار متابعة جميع التطبيقات على الشاشة الأمامية.

Galaxy Z Fold 5

2. السحب والإفلات بين تطبيقين:

إحدى الميزات الرئيسية الجديدة لجهاز سامسونج Galaxy Z Fold 5، مما يسمح لك بنسخ ملف ولصقه بين تطبيقين دون الحاجة إلى إغلاق أي منهما، وهي إيماءة سحب وإفلات بسيطة تقوم بها بإصبعين، ما عليك سوى الضغط باستمرار على إصبع واحد على الصورة في تطبيق المعرض، ثم الضغط باستمرار على إصبع آخر على أيقونة Samsung Notes دون تحرير الإصبع الأول، ثم سحب الصورة وإسقاطها بالإصبع الأول.

3. فرض وضع الإطارات على كافة التطبيقات:


عند فتح جهاز Galaxy Z Fold 5، يبلغ حجم الشاشة الداخلية لهاتف سامسونج 7.6 بوصة، مما يمنحك حرفيا جهاز لوحي صغير بين يديك، ولكن من الجيد مشاهدة مقاطع فيديو YouTube أو ممارسة ألعاب الهاتف المحمول في وضع ملء الشاشة، ولاستغلال هذه الشاشة الكبيرة إلى أقصى إمكاناتها، يمكنك تحويل العديد من التطبيقات إلى وضع الإطارات، حيث يمكنك عرض ما يصل إلى 5 نوافذ عائمة في نفس الوقت.

- انتقل إلى الإعدادات، ثم الميزات المتقدمة.
- اضغط على Labs وقم بتنشيط خيار Multi-window لجميع التطبيقات.
- يمكنك عرض أي تطبيق في وضع النافذة، حتى لو لم يكن متوافقا رسميا.

Galaxy Z Fold 5

4. قم بتنشيط لوحة Flex في جميع التطبيقات:

تسمح لك لوحة Flex ببساطة بعرض عناصر واجهة معينة على اللوحة السفلية للشاشة عند طي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 بزاوية 90 درجة، يمنحك هذا الخيار، على سبيل المثال، سطحا حساسا للمس يمكن استخدامه كلوحة تتبع للتنقل في هاتف Galaxy Z Fold 5 كما تفعل مع الكمبيوتر المحمول، باستخدام مؤشر الماوس، لتفعيل هذه اللوحة:

- انتقل إلى الإعدادات، ثم الميزات المتقدمة.
- اضغط على Labs، ثم لوحة Flex Mode.
- قم بتنشيط المفتاح المقابل

Galaxy Z Fold 5
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