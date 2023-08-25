بطارية 9800 أمبير.. تسريب مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 FE+

سامسونج على وشك إطلاق جهاز لوحي جديد من فئة الـ Fan Edition اي إصدار المعجبين، وسيكون باسم تجاري Galaxy Tab S9 FE، وهو الجهاز الذي بدأت بالفعل التسريبات تحوم حوله.

مؤخرا ظهرت بعض مواصفات متغير الـ Plus، وفقًا للهيئة التنظيمية التايلاندية NBTC، ستكون بطارية جهاز Tab S9 FE+ كبيرة للغاية سعة 9800 مللي أمبير في الساعة، ومع ذلك فهي أقل قليلاً من سعة الجهاز اللوحي السابق مقاس 12.4 بوصة من السلسلة.

سامسونج

سوف تطلق "سامسونج" الكورية الأجهزة اللوحية بأربعة ألوان وهم الأخضر النعناع واللافندر والرمادي الجرافيت والفضي.

ستدعم بطارية جهاز Plus اللوحي الشحن بقوة 45 واط، لكن من غير المرجح أن يكون معها المحول في العلبة، عليك شراؤه، فقد قامت بشحن جهاز Tab S7 FE بشاحن بقدرة 15 وات فقط، ومع الاتجاهات الحالية للشركات سيكون العملاء الجدد محظوظين إذا كان هناك محول مع الجهاز بهذه القدرة من الشحن

تم اعتماد الجهاز اللوحي أيضًا في كوريا الجنوبية بستة أرقام مختلفة باختلاف المتغير أو الطراز، بعضها سيكون Wi-Fi فقط أو Wi-Fi + 5G، لكن القوائم أكدت مرة أخرى سعة البطارية وسرعة الشحن.

من الواضح أن ثنائي الأجهزة اللوحية سواء متغير الواي فاي فقط أو الواي فاي مع دعم شبكات الجيل الخامس سيتم الكشف عنه قريبا ، ولكن حتى الآن لا يوجد جدول زمني رسمي.

الجدير بالذكر أن أحد الخبراء التقنيين كشف عن معلومات مثيرة للاهتمام حول خطط سامسونج للأجهزة القابلة للطي المستقبلية، ووفقًا لما ذكره حساب Revegnus، على تطبيق "إكس" يقال إن سامسونج تفكر في إصدار FE من Galaxy Z Fold أو Z Flip، ولمن لا يعرف إصدار الـ FE أو الـ fan edition (إصدار المعجبين) فهو يكون دائما نسخة من هاتف غالي الثمن ولكن يتم تقديمه بسعر أقل مع إمكانيات أقل وهذا يعني أننا قد نحصل على هاتف قابل للطي بأسعار معقولة من الشركة.