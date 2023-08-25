عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية 9800 أمبير.. تسريب مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 FE+

سامسونج
سامسونج

 

سامسونج  على وشك إطلاق جهاز لوحي جديد من فئة الـ Fan Edition اي إصدار المعجبين، وسيكون باسم تجاري Galaxy Tab S9 FE، وهو الجهاز الذي بدأت بالفعل التسريبات تحوم حوله.

مؤخرا ظهرت بعض مواصفات متغير الـ Plus، وفقًا للهيئة التنظيمية التايلاندية NBTC، ستكون بطارية جهاز Tab S9 FE+ كبيرة للغاية سعة 9800 مللي أمبير في الساعة، ومع ذلك فهي أقل قليلاً من سعة الجهاز اللوحي السابق مقاس 12.4 بوصة من السلسلة.

سامسونج

سوف تطلق "سامسونج" الكورية الأجهزة اللوحية بأربعة ألوان وهم الأخضر النعناع واللافندر والرمادي الجرافيت والفضي.

ستدعم بطارية جهاز Plus اللوحي الشحن بقوة 45 واط، لكن من غير المرجح أن يكون معها المحول في العلبة، عليك شراؤه، فقد قامت بشحن جهاز Tab S7 FE بشاحن بقدرة 15 وات فقط، ومع الاتجاهات الحالية للشركات سيكون العملاء الجدد محظوظين إذا كان هناك محول مع الجهاز بهذه القدرة من الشحن

سامسونج تفاجئ الشباب بموبايل جبار بسعر رخيص

إصدار FE.. سامسونج تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي رخيص الثمن

تم اعتماد الجهاز اللوحي أيضًا في كوريا الجنوبية بستة أرقام مختلفة باختلاف المتغير أو الطراز، بعضها سيكون Wi-Fi فقط أو Wi-Fi + 5G، لكن القوائم أكدت مرة أخرى سعة البطارية وسرعة الشحن.

من الواضح أن ثنائي الأجهزة اللوحية  سواء متغير الواي فاي فقط أو الواي فاي مع دعم شبكات الجيل الخامس سيتم الكشف عنه قريبا ، ولكن حتى الآن لا يوجد جدول زمني رسمي.

 

الجدير بالذكر أن أحد الخبراء التقنيين كشف عن معلومات مثيرة للاهتمام حول خطط سامسونج للأجهزة القابلة للطي المستقبلية، ووفقًا لما ذكره حساب Revegnus، على تطبيق "إكس"  يقال إن سامسونج  تفكر في إصدار FE من Galaxy Z Fold أو Z Flip، ولمن لا يعرف إصدار الـ FE أو الـ fan edition (إصدار المعجبين) فهو يكون دائما نسخة من هاتف غالي الثمن ولكن يتم تقديمه بسعر أقل مع إمكانيات أقل وهذا يعني أننا قد نحصل على هاتف قابل للطي بأسعار معقولة من الشركة.

بطارية تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 FE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

1350 جنيها .. بشرى لـ أصحاب المعاشات

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

ما هو البريكس .. بوصلة العالم تميل إلى الشرق

شكلها متغير .. شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

مطالبين بطرده.. تغريدات سعودية تهاجم محمد أبو تريكة.. ماذا قال؟

عاجل | بركات يوضح موقف إمام عاشور مع الأهلي

موضوعات متعلقة

موتورولا تستعد لإصدار هاتف للفئة المتوسطة برامات 12 جيجا

زيادة 200 دولار في مقابل 10 مزايا جديدة.. اعرف مواصفات سلسلة iPhone 15 القادمة

ساعات آبل.. iTel تطلق 2 Ultra ببطارية عملاقة تدوم 12 يوما

شاومي تقدم إمكانيات هاتف رائد بسعر مناسب للطبقة المتوسطة معRedmi K60 Ultra

ميزة التعرف على الوجوه.. مايكروسوفت تدمج الذكاء الاصطناعي مع تطبيقات windows 11

آبل تؤجل إطلاق طراز iPhone 15 Pro Max لهذا السبب

بقوة شحن 240 وات.. ريلمي تروج لهاتفها GT 5 من خلال "الزجاج المعجزة"

داعم لشبكات الـ 5G.. خصم 21% على موبايل Realme 10

ترشيحاتنا

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

الحبس سنة عقوبة استخدام بريد إلكترونى فى أمر يسئ لمن نسب إليه

بطارية 9800 أمبير.. تسريب مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 FE+

للوقاية من الحرائق.. نصائح للتعامل مع الأجهزة الكهربائية في المنزل| انفوجراف

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 25-8-2023

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يلفت الأنظار بإطلالته بعد تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما |صور

بين الأسطورة والواقع.. هل وصل الفراعنة لسطح القمر؟

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

شركة طيران تثير الجدل لقيامها بتصرف غريب قبل ركوب المسافرين

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ