زيادة مبيعات الهواتف القابلة للطي 72%.. وهواوي تتفوق على سامسونج بـ Mate X3

بدأت الهواتف الذكية القابلة للطي في اكتساب شعبية كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية، وتنبه لها مؤخرا عدد كبير من مستخدمي الهواتف حول العالم، حتى أنها أصبحت هي ترند 2023 في عالم التقنيات وكل الشركات سواء الكبيرة أو الناشئة تسعى لطرح هواتف من هذه الفئة المربحة للغاية.

ووفقا لتقرير بيانات CINNO Research ، تضخمت حصة سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بنسبة 72٪ على أساس سنوي في الصين خلال عام 2023 وهي النسبة التي أدهشت حتى خبراء السوق والمتخصصين الذين لم يتوقعوا هذا النجاح والإقبال الشديد خاصة وأنها كلها في نطاق سعري مرتفع للغاية مقارنة بالهواتف العادية.

"هواوي" تتفوق على سامسونج بـ Mate X3

ومن المدهش جدًا لعدد كبير من الخبراء رؤية الاتجاه التصاعدي والإيجابي في المبيعات القابلة للطي في وقت تنخفض مبيعات الهواتف الذكية الإجمالية لمدة أحد عشر ربعًا على التوالي.

أحدث إطلاق لهاتف قابل للطي من هواوي Huawei جعلها في المركز الأول في قائمة المبيعات في السوق الصيني، وذلك بفضل تصدر طراز Huawei Mate X3 الذي يأتي بتصميمه المثير ومواصفاته الرائعة التي أدت إلى مبيعات قوية في الربع الثاني من عام 2023.

ومكّن نظام التشغيل الخاص بهواوي والمدمج في الهاتف الذكي القابل للطي من تحقيق قفزة هائلة في المبيعات لتثبت بشكل عملي أنها قادرة على المنافسة بقوة حتى في ظل القيود والعقوبات الأمريكية ومنعها من الوصول لخدمات شركة "جوجل" وبالتالي نظام أندرويد.

"هواوي" تتفوق على سامسونج بـ Mate X3

وتمكنت أوبو Oppo من الحصول على المركز الثاني متفوقة بذلك على "سامسونج" التي احتلت المركز الثالث في المبيعات. اعتمدت مبيعات Samsung في الغالب على مبيعات كلا من Fold 4 و Flip 4 موديلات العام السابق.

وتأتي شركات Vivo و Honor و Xiaomi في المراكز الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي من حيث المبيعات للنصف الأول من عام 2023.

من بين جميع مصنعي المعدات الأصلية ، تمكنت Huawei من حصولها على نصف حصة السوق الإجمالية القابلة للطي. وفي الوقت نفسه ، نجد Samsung في المركز التالي مباشرة بحصة سوقية إجمالية تبلغ 40٪. ومن المقرر أيضًا أن تزداد حصة الشركات المصنعة الأخرى مع المبيعات الجيدة في الأشهر الأخيرة.

وجد التقرير الأخير الخاص بالمبيعات للهواتف القابلة للطي أن الشكل الملقب بـ Fold يجذب عدد كبير من المشترين بسبب شاشته الكبيرة، ويشير التقرير إلى أن عامل الشكل المطوي هذا يلبي 55٪ من إجمالي المبيعات. وبسبب الشاشة الفولد تمكنت Huawei من الحصول على المرتبة الأولى تليها Samsung و Honor في مناصب متتالية.

"هواوي" تتفوق على سامسونج بـ Mate X3

ومع ذلك ، فإن العرض الـ flip المنافس للـ Fold يكتسب شعبية متزايدة بمرور الوقت ويلحق بالركب ببطء ولكن بثبات، أما الأمر المثير للاهتمام أن هواوي أصبحت تهيمن بقوة على سوق الهواتف الذكية فائقة التطور القابل للطي في الصين بهواتف يزيد سعرها عن 10000 يوان (~ 1383 دولارًا أمريكيًا).

وشحنت الصين 2.27 مليون هاتف قابل للطي في الربع الأول من العام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 102 % عن نفس الفترة من العام الماضي ، وفقًا لشركة أبحاث السوق العالمية International Data Corporation وفقًا لما أوردته شينخوا.

من المتوقع وفقا لأراء الخبراء أن تتضاعف شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي أربع مرات بحلول عام 2025 حيث تركز الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) على تطوير أجهزة فلاج شيب رائدة.

وقالت شركة Counterpoint Research في ورقة بتحليل للسوق إنه من المتوقع أن تقوم الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بشحن حوالي 55 مليون جهاز قابل للطي بحلول عام 2025 ، إلى قطاع الهواتف الذكية المتميز الذي نما بنسبة 1 % في عام 2022 ، مقارنة مع الانخفاض الإجمالي في سوق الهواتف الذكية بنسبة 12 %.

وكتب المحللون في "كاونتربوينت" ومقرها هونج كونج أن شريحة هواتف الدرجة الممتازة "البريميوم" لا تُظهر فقط مرونة أثناء فترات الانكماش الاقتصادي، بل إنها تولد أيضًا ربحية أعلى.

ويُعزى النمو الكبير في شعبية الهواتف الذكية القابلة للطي خلال السنوات الأخيرة بشكل أساسي إلى شركة سامسونج ومجموعة أجهزتها من عائلة Z، التي دفعت بهذه الفئة من الهواتف إلى التيار المقدمة والواجهة، بدءًا من Galaxy Z Fold في عام 2019. وبعدها قدمت Galaxy Z Flip من النوع الصدفي في العام التالي.