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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إمكانيات تنافس سامسونج.. هواوي تطرح جهازا لوحيا جديدا في أوروبا

Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5

أطلق عملاق التكنولوجيا الصينية "هواوي" تابلت Huawei MatePad متوسط المدى ذات الشاشة 11.5 بوصة في أوروبا ، بعد إطلاقه في ماليزيا والصين.

يتمتع الجهاز اللوحي متوسط المدى بنفس مواصفات النسخة الآسيوية ، التي تشكل نفس وحدة المعالجة المركزية من "كوالكوم" شريحة Snapdragon 7 Gen 1 ، وبطارية كبيرة تبلغ 7700 مللي أمبير في الساعة ، ومعدل تحديث شاشة العرض يبلغ 120 هرتز. فيما يلي نظرة علىسعر ومواصفات جهاز  Huawei MatePad 11.5 اللوحي.

سعر Huawei MatePad في أوروبا
يبدأ سعر Huawei MatePad من 299 يورو وذلك مع التكوين الرئيسي سعة 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما تبلغ تكلفة إصدار ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت 429 يورو. كلا الإصدارين من الجهاز اللوحي يأتيان مع قلم رقمي M-Pencil مجاني. يمكنك أيضًا الحصول على خصم 5٪ على MatePad 11.5 باستخدام الرمز ANBCHECKMP115 حتى 31 أغسطس 2023.

Huawei MatePad

مواصفات Huawei MatePad 11.5
يحتوي تابلت  هواوي  على شاشة كبيرة مقاس 11.5 بوصة بدقة وضوح  2200 × 1440 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. الشاشة أيضًا مضادة للتوهج ولديها شهادة الضوء الأزرق المنخفض TÜV Rheinland لحماية العين. يأتي الجهاز اللوحي مزودًا بقلم M-Pencil الجيل الثاني من هواوي للكتابة والرسم بدقة فائقة. الجهاز متوفر بثلاثة ألوان: الأزرق والفضي والرمادي.

من حيث التصميم ، فإن هيكل التابلت معدني بالكامل يبلغ سمكه 6.85 ملم ويزن 499 جرامًا. تحتوي الكاميرا الخلفية على عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل ، بينما تحتوي الكاميرا الأمامية على عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. يعمل الجهاز اللوحي مع نظام  HarmonyOS  3.1 ولا يدعم خدمات جوجل مثل كل أجهزة "هواوي".

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يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج كوالكوم شريحة  Snapdragon 7 من الجيل الأول، تقترن مع 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الأساسية، يدعم الجهاز اللوحي ميزة Multi-Window ، والتي تتيح لك فتح العديد من نوافذ التطبيقات في نفس الوقت. كما أنه يدعم ميزة Super Device ، التي تتيح لك سحب الملفات وإفلاتها بين الهاتف والجهاز اللوحي.

يأتي جهاز MatePad 11.5 مع أربعة مكبرات صوت تستخدم خوارزمية صوتية مطورة تدعى Histen8.1 لضمان صوت نقي وتجربة مشاهدة ممتعة لمحتويات الترفيه. يمكن أن تنتج مكبرات الصوت ما يصل إلى 82 ديسيبل من الصوت ، وهو صوت مرتفع جدًا بالنسبة لجهاز لوحي بهذا الحجم.كما أن الجهاز يستمد قوته من حلال بطارية مدمجة ضخمة تبلغ 7700 مللي أمبير في الساعة يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 37 يومًا في وضع الاستعداد. كما أنه يدعم الشحن السريع 20 وات.
 

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