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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تكشف عن الهواتف المؤهلة لـ HarmonyOS 4.. إليك القائمة

هواوي تكشف عن قائمة
هواوي تكشف عن قائمة الهواتف المؤهلة لـ HarmonyOS 4

كشفت شركة هواوي Huawei، النقاب مؤخرا عن أحدث إصدار من نظام التشغيل الصيني الخاص بها HarmonyOS 4، مع الكثير من الميزات الجديدة والتحسينات ملحوظة من بينها مركز إشعارات محسن، وواجهة مستخدم على غرار Dynamic Island، وبطاقات جديدة، والمزيد من التخصيصات وما إلى ذلك.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أضافت هواوي أيضا الكثير من خيارات التخصيص إلى جانب الميزات الجديدة لجعل حياتك أسهل قليلا، بينما لا تزال هذه نسخة تجريبية، أصدرت هواوي قائمة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المؤهلة لتحديث HarmonyOS 4 beta.

 

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هواوي تكشف عن قائمة الهواتف المؤهلة لـ HarmonyOS 4
 


وإذا كنت ترغب في تجربة نظام HarmonyOS 4 من هواوي، يمكنك التسجيل في القناة التجريبية عبر تطبيق My Huawei، فيما يلي قائمة بالأجهزة المؤهلة التي ستتلقى الإصدار التجريبي لتحديث بيتا من نظام التشغيل الجديد HarmonyOS 4 :

Huawei P60
Huawei P60 Pro
Huawei P60 Art
Huawei Mate X3
Huawei Mate X3 Collector’s Edition
Huawei Mate 50
Huawei Mate 50 Pro
Huawei Mate 50 RS Porsche Design
Huawei Mate 50E
Huawei Pocket S
Huawei P50
Huawei P50 Pro
Huawei P50 Pro Collection
Huawei P50E
Huawei P50 Pocket
Huawei P50 Pocket Art Edition
Huawei Mate 40
Huawei Mate 40 Pro
Huawei Mate 40 Pro 4G
Huawei Mate 40 Pro+
Huawei Mate 40 RS Porsche Design
Huawei Mate 40 RS Porsche Design Collection
Huawei Mate 40E Pro
Huawei Mate X2
Huawei Mate X2 4G
Huawei Mate X2 Collection
Huawei Mate Xs 2
Huawei Mate Xs 2 Collection
Huawei Nova 11
Huawei Nova 11 Pro
Huawei Nova 11 Ultra
Huawei MatePad Pro 11-inch performance version
Huawei MatePad Pro 12.6-inch 2022
Huawei MatePad Pro 12.6-inch 2021

وستنضم الأجهزة التالية إلى HarmonyOS beta لاحقا، على الرغم من أن هواوي لم تحدد تاريخا محددا لذلك:

أجهزة هواوي التالية التي ستحصل على HarmonyOS beta قريبا
هواوي HarmonyOS 4 هواتف هواوى نظام هواوي نظام HarmonyOS 4

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