هواوي تكشف عن الهواتف المؤهلة لـ HarmonyOS 4.. إليك القائمة

كشفت شركة هواوي Huawei، النقاب مؤخرا عن أحدث إصدار من نظام التشغيل الصيني الخاص بها HarmonyOS 4، مع الكثير من الميزات الجديدة والتحسينات ملحوظة من بينها مركز إشعارات محسن، وواجهة مستخدم على غرار Dynamic Island، وبطاقات جديدة، والمزيد من التخصيصات وما إلى ذلك.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أضافت هواوي أيضا الكثير من خيارات التخصيص إلى جانب الميزات الجديدة لجعل حياتك أسهل قليلا، بينما لا تزال هذه نسخة تجريبية، أصدرت هواوي قائمة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المؤهلة لتحديث HarmonyOS 4 beta.

هواوي تكشف عن قائمة الهواتف المؤهلة لـ HarmonyOS 4





وإذا كنت ترغب في تجربة نظام HarmonyOS 4 من هواوي، يمكنك التسجيل في القناة التجريبية عبر تطبيق My Huawei، فيما يلي قائمة بالأجهزة المؤهلة التي ستتلقى الإصدار التجريبي لتحديث بيتا من نظام التشغيل الجديد HarmonyOS 4 :

Huawei P60

Huawei P60 Pro

Huawei P60 Art

Huawei Mate X3

Huawei Mate X3 Collector’s Edition

Huawei Mate 50

Huawei Mate 50 Pro

Huawei Mate 50 RS Porsche Design

Huawei Mate 50E

Huawei Pocket S

Huawei P50

Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro Collection

Huawei P50E

Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pocket Art Edition

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro 4G

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate 40 RS Porsche Design Collection

Huawei Mate 40E Pro

Huawei Mate X2

Huawei Mate X2 4G

Huawei Mate X2 Collection

Huawei Mate Xs 2

Huawei Mate Xs 2 Collection

Huawei Nova 11

Huawei Nova 11 Pro

Huawei Nova 11 Ultra

Huawei MatePad Pro 11-inch performance version

Huawei MatePad Pro 12.6-inch 2022

Huawei MatePad Pro 12.6-inch 2021

وستنضم الأجهزة التالية إلى HarmonyOS beta لاحقا، على الرغم من أن هواوي لم تحدد تاريخا محددا لذلك: