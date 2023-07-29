عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منافس قوي لجهاز iPhone 15.. تسريب يكشف أسرار هواوي Mate 60

Huawei Mate 60
Huawei Mate 60

تعمل شركة هواوي Huawei الصينية، حاليا على تطوير هاتف Mate 60،  والذي من المتوقع أن يكون أحد أقوى المنافسين لـ iPhone 15، وقد ظهرت مؤخرا صورا لهذا الهاتف المذهل.

تسريبات تظهر تصميما مذهلا لهاتف Mate 60

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت أحدث الصور المسربة تصميم هاتف هواوي Mate 60، والذي سيحتوي على ثلاث كاميرات في الخلف بتصميم دائري مشابه لهاتف Mate 40 Pro.

 

بسعر رخيص.. هواوي تكشف عن سماعة لاسلكية تشبه AirPods 2

هواوي تقلب موازين الأسواق بموبايل نوفا Nova جديد.. مواصفات

 

 

وتظهر الصور المسربة هاتف Mate 60، باللون الأسود غير اللامع مقاوما لبصمات الأصابع، وهي ميزة رائعة للمستخدمين الذين يفضلون استخدام هواتفهم بدون غطاء حماية.

ويضيف اللون الذهبي للشعار حول جزيرة الكاميرا مظهرًا أنيقا للهاتف، من أبرز ميزات سلسلة Huawei Mate 60 أنها ستأتي بكاميرا أمامية مزدوجة في منتصف شاشة الهاتف، ستتميز بوجود ميزة الجزيزة الديناميكية Dynamic Island (Spirit Island)، ستكون هذه المنطقة تفاعلية، تماما كما هو الحال في هواتف آبل.

ومن المتوقع إطلاق سلسلة هواوي Mate 60 مع نظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4.0، ومن المتوقع أن يقدم نظام التشغيل الجديد هذا، الذي سيتم الكشف عنه في 4 أغسطس المقبل، العديد من الميزات الجديدة والارتقاء بهواتف هواوي إلى مستوى جديد، مما يسهل المنافسة مع نظامي iOS و أندرويد.

Huawei Mate 60

هواوي تضيف الجزيرة الديناميكية في سلسلة Mate 60

وأشارت التقارير السابقة إلى أن شركة هواوي تعتزم التخلى عن تصميم الكاميرا الأمامية المزدوجة في فتحات الشاشة في سلسلة Mate 60، والتي تقدمها منذ عام 2020، لإطلاق الكاميرا المزدوجة المتمركز في الوسط والذي يتميز بدعم نظام الجزيرة الديناميكية أو Dynamic Island على غرار هواتف شركة آبل iPhone 14 Pro، والتي تقدمها شركة ريلمي أيضا حاليا في أحدث هواتف أندرويد التابعة لها.

هواوي Mate 60 iphone 15 Huawei Mate 60 سلسلة Mate 60

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات قليلة

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وتحسن الطقس اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

رفع الحد الأدنى للمعاشات بنص القانون.. قرار مرتقب بعد زيادة الاشتراك التأميني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

موضوعات متعلقة

لو سعره غالى.. أسباب تدفعك لـ شراء سامسونج Galaxy Z Fold5

لو عايز تشغل 6 حسابات واتساب في جهاز واحد.. جرب هذه الحيلة

بإمكانات خارقة.. شاومي تطلق 4 هواتف رائدة بقدرات تصويرية فائقة

بخصم 33%.. عرض قوى على تحفة شاومي ريدمي نوت 11S

خطأ فادح في واتساب.. سارع بتغيير هذه الإعدادات فورا

كاميرا رباعية.. شاومي تتحدى هواوي وفيفو بـ MIX Fold 3

سعر ومواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 5 في الإمارات

زوكربيرج يعلن عن ميزة مهمة في واتساب.. إليك كيف تعمل؟

ترشيحاتنا

هل يترك الشخص عبادة معينة مخافة الرياء؟.. أمين الإفتاء يجيب

تراجع الفراخ.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 يوليو 2023

عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس الوزراء قبل اعتمادها وإعلانها

درجات الحرارة تقترب من 50.. لحظات قاسية وموجة حر عنيفة في أغسطس

حرارة أعلى من المعدل العام بـ3 درجات.. وتحذيرات من الطقس بدولة عربية

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشارها في الساحل.. معلومات صادمة عن فيلر الشفايف

طريقة عمل البقلاوه اليوناني| بمذاق لا يقاوم

ينطلق اليوم.. مواعيد وأماكن عروض قصور الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح المصري|صور

بملابس ملفتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها

فيديو

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ