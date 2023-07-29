منافس قوي لجهاز iPhone 15.. تسريب يكشف أسرار هواوي Mate 60

تعمل شركة هواوي Huawei الصينية، حاليا على تطوير هاتف Mate 60، والذي من المتوقع أن يكون أحد أقوى المنافسين لـ iPhone 15، وقد ظهرت مؤخرا صورا لهذا الهاتف المذهل.

تسريبات تظهر تصميما مذهلا لهاتف Mate 60

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت أحدث الصور المسربة تصميم هاتف هواوي Mate 60، والذي سيحتوي على ثلاث كاميرات في الخلف بتصميم دائري مشابه لهاتف Mate 40 Pro.

وتظهر الصور المسربة هاتف Mate 60، باللون الأسود غير اللامع مقاوما لبصمات الأصابع، وهي ميزة رائعة للمستخدمين الذين يفضلون استخدام هواتفهم بدون غطاء حماية.

ويضيف اللون الذهبي للشعار حول جزيرة الكاميرا مظهرًا أنيقا للهاتف، من أبرز ميزات سلسلة Huawei Mate 60 أنها ستأتي بكاميرا أمامية مزدوجة في منتصف شاشة الهاتف، ستتميز بوجود ميزة الجزيزة الديناميكية Dynamic Island (Spirit Island)، ستكون هذه المنطقة تفاعلية، تماما كما هو الحال في هواتف آبل.

ومن المتوقع إطلاق سلسلة هواوي Mate 60 مع نظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4.0، ومن المتوقع أن يقدم نظام التشغيل الجديد هذا، الذي سيتم الكشف عنه في 4 أغسطس المقبل، العديد من الميزات الجديدة والارتقاء بهواتف هواوي إلى مستوى جديد، مما يسهل المنافسة مع نظامي iOS و أندرويد.

Huawei Mate 60

هواوي تضيف الجزيرة الديناميكية في سلسلة Mate 60

وأشارت التقارير السابقة إلى أن شركة هواوي تعتزم التخلى عن تصميم الكاميرا الأمامية المزدوجة في فتحات الشاشة في سلسلة Mate 60، والتي تقدمها منذ عام 2020، لإطلاق الكاميرا المزدوجة المتمركز في الوسط والذي يتميز بدعم نظام الجزيرة الديناميكية أو Dynamic Island على غرار هواتف شركة آبل iPhone 14 Pro، والتي تقدمها شركة ريلمي أيضا حاليا في أحدث هواتف أندرويد التابعة لها.