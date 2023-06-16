خصم 40% على جوال هواوي Huawei Nova 9 في السعودية

الطلب على الجوالات الاقتصادية من الفئة المتوسطة أصبح في أعلى مستوياته ، وتبذل الشركات المختلفة قصارى جهدها لجعل هذه الأجهزة بأفضل أداء ممكن، حتى أنها بدأت تطرح مواصفات لهذه الفئة من الأجهزة كانت في السابق حكرا على الجوالات الفلاج شيب الرائدة مثل معدل التحديث العالي والشاشة الـ OLED بدلا من الـ LCD.

يعد “هواوي نوفا” Huawei Nova جوالا ذكيًا نموذجيًا لشخص يبحث عن القيمة مقابل المال المدفوع، يوفر جودة من ناحية الهارد وير ممتازة مع أداء مناسب وسلسل ولائق. يبدو مظهر الجوال الذكي مشابهًا لهاتفي Nexus 6P و Huawei P9.

Huawei nova 9

يعتبر جوال هواوي نوف 9 خفيف الوزن بالنسبة أنه مصنوع بالكامل من المعدن، يحتوي على هيكل من الألومنيوم من الدرجة الأولى ، والذي عطيك الشعور بأنه أكثر تميزًا من الهيكل البلاستيكي، باستخدام الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات ، فإن تصميم Huawei Nova متين وخفيف الوزن أيضا بمظهر "بريميوم".

يتوفر جوال هواوي نوفا 9 على منصة أمازون المملكة العربية السعودية بخصم كبير يصل إلى 39% من سعره الأصلي، أصبح معروض للشراء بسعر 1,149 ريال سعودي فقط، وذلك مع تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 128Gb+8Gb.

Huawei nova 9

مواصفات Huawei nova 9

يأتي هواوي نوفا 9 مع شاشة عرض نوعها OLED مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 1080x2340 بيكسل كثافة بيسكلات 392 بيكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، ونسبة شاشة إلى هيكل 89.9% ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9.

يتم تشغيل هواوي نوفا 9 بواسطة معالج من "كوالكوم" شريحة SM7325 Snapdragon 778G 4G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي 2.4 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسومات جرافيك Adreno 642L تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم، ولا يدعم كارت ميموري خارجي.

يحزم الجوال بطارية مدمجة سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 66 وات وتصل إلى 100% خلال 38 دقيقة فقط، مع واجهة مستخدم EMUI 12، وزن إجمالي 175 جم ودرجة سمك 7.8 ملم.

بالنسبة لإمكانيات التصوير الفوتوغرافي، هناك كاميرات رباعية في اللوحة الخلفية، مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش ليد وتقنية HDR وكاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 32 ميجابيكسل.