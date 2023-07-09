هواوي تقلب موازين الأسواق بموبايل نوفا Nova جديد.. مواصفات

تستعد شركة Huawei هواوي الصينية لإطلاق هاتف جديد للفئة المتوسطة والشبابية من فئة نوفا Nova المميزة، حيث سيصدر تحت اسم Nova Y62 Plus، وسيقدم عددا من الإمكانات والقدرات الفائقة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Nova Y62 Plus قد حصل على عدد من شهادات الاعتماد تمهيدا لإطلاقه منها شهادة GCF، ويحمل الهاتف رقم تسجيل EVE-LX9، ومن المتوقع أن يتفوق الهاتف على Nova Y71 الذي أطلقته الشركة مؤخرا.

وسيأتي هاتف هواوي Nova Y62 Plus بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.52 بوصة، بجودة عرض +HD ، تبلغ دقتها 1600 × 720 بكسل، ومعدل تحديث قياسي 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

وسيقدم هاتف هواوي Nova Y62 Plus بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف هواوي Nova Y62 Plus بمعالج ثماني النواة لم يتم الكشف عنه مقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 4 جيجابايت رام و 64 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، مع بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.