قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس متهمة بالاعتداء على طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
موعد مباراة بيراميدز وسموحة في بطولة كأس عاصمة مصر
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر
المتحف المصري الكبير يعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتبارًا من اليوم
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إجازات 2027 في مصر.. موعد أول عطلة رسمية للعاملين والطلاب

إجازات 2027 في مصر.. موعد أول عطلة رسمية للعاملين والطلاب
إجازات 2027 في مصر.. موعد أول عطلة رسمية للعاملين والطلاب
ولاء عادل

مع اقتراب حلول العام الجديد، يزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على خريطة الإجازات الرسمية في مصر لعام 2027، خاصة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والطلاب، لمعرفة مواعيد العطلات التي تتيح لهم الحصول على قسط من الراحة وتنظيم خططهم العائلية والشخصية.

وتبدأ قائمة المناسبات الرسمية المنتظرة في العام الجديد بإجازة عيد الميلاد المجيد، التي تحل خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، لتكون أول عطلة رسمية مرتقبة في 2027.

الخميس 7 يناير.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2027

يوافق عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، وهو الموعد المحدد لأول إجازة رسمية منتظرة خلال العام، على أن تسري الإجازة على العاملين والطلاب وفقًا للقرارات المنظمة للعطلات الرسمية.

ومن المتوقع أن تمنح هذه الإجازة فرصة للراحة لمدة ثلاثة أيام متصلة، حال اعتماد يوم الخميس عطلة رسمية، بالتزامن مع يومي الجمعة والسبت، وهما عطلة نهاية الأسبوع المعتادة لدى العديد من العاملين.

آخر الإجازات الرسمية في مصر خلال 2026

كانت إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات المسلحة آخر المناسبات المدرجة ضمن جدول الإجازات الرسمية لعام 2026، إذ وافقت المناسبة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، بينما تقررت إجازة يوم الخميس 8 أكتوبر للعاملين وفقًا للقرار الحكومي الصادر آنذاك.

ولا يتضمن جدول العطلات الرسمية المعلن لعام 2026 مناسبات أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ما يعني أن المتبقي من العام يقتصر على العطلات الأسبوعية المعتادة.

الاثنين 25 يناير.. ثاني إجازة رسمية في 2027

بعد عطلة عيد الميلاد المجيد، ينتظر المواطنون إجازة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، التي توافق يوم الاثنين 25 يناير 2027، لتكون ثاني مناسبة رسمية مرتقبة خلال العام.

ويتوقف تحديد يوم الإجازة الفعلي على القرارات التي تصدرها الحكومة لتنظيم العطلات الرسمية، والتي تحدد موعد منح العاملين إجازة بهذه المناسبة.

إجازات 2027 أول إجازة رسمية 2027 إجازة عيد الميلاد المجيد 2027 إجازة 25 يناير العطلات الرسمية في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

هل بول الطفل الذكر ينقض الوضوء

هل بول الطفل الذكر ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح

علي جمعة

علي جمعة: الشكر ليس كلمة تقال بل قلب يعرف ولسان يحمد وجوارح تعمل

الشيخ جابر البغدادي

وكيل الطرق الصوفية: التصوف الحقيقي هو السير على الكتاب والسنة والعمل بمقتضى الشرع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد