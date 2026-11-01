إجازات 2027 في مصر.. موعد أول عطلة رسمية للعاملين والطلاب

مع اقتراب حلول العام الجديد، يزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على خريطة الإجازات الرسمية في مصر لعام 2027، خاصة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والطلاب، لمعرفة مواعيد العطلات التي تتيح لهم الحصول على قسط من الراحة وتنظيم خططهم العائلية والشخصية.

وتبدأ قائمة المناسبات الرسمية المنتظرة في العام الجديد بإجازة عيد الميلاد المجيد، التي تحل خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، لتكون أول عطلة رسمية مرتقبة في 2027.

الخميس 7 يناير.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2027

يوافق عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، وهو الموعد المحدد لأول إجازة رسمية منتظرة خلال العام، على أن تسري الإجازة على العاملين والطلاب وفقًا للقرارات المنظمة للعطلات الرسمية.

ومن المتوقع أن تمنح هذه الإجازة فرصة للراحة لمدة ثلاثة أيام متصلة، حال اعتماد يوم الخميس عطلة رسمية، بالتزامن مع يومي الجمعة والسبت، وهما عطلة نهاية الأسبوع المعتادة لدى العديد من العاملين.

آخر الإجازات الرسمية في مصر خلال 2026

كانت إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات المسلحة آخر المناسبات المدرجة ضمن جدول الإجازات الرسمية لعام 2026، إذ وافقت المناسبة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، بينما تقررت إجازة يوم الخميس 8 أكتوبر للعاملين وفقًا للقرار الحكومي الصادر آنذاك.

ولا يتضمن جدول العطلات الرسمية المعلن لعام 2026 مناسبات أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ما يعني أن المتبقي من العام يقتصر على العطلات الأسبوعية المعتادة.

الاثنين 25 يناير.. ثاني إجازة رسمية في 2027

بعد عطلة عيد الميلاد المجيد، ينتظر المواطنون إجازة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، التي توافق يوم الاثنين 25 يناير 2027، لتكون ثاني مناسبة رسمية مرتقبة خلال العام.

ويتوقف تحديد يوم الإجازة الفعلي على القرارات التي تصدرها الحكومة لتنظيم العطلات الرسمية، والتي تحدد موعد منح العاملين إجازة بهذه المناسبة.