إمبراطورية مالية ضخمة.. كم تبلغ ثروة مبابي خارج ملاعب كرة القدم؟

لم يعد النجم الفرنسي كيليان مبابي مجرد لاعب كرة قدم يتصدر عناوين الصحف بفضل أهدافه وإنجازاته، بل تحول إلى رجل أعمال يمتلك إمبراطورية مالية ضخمة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، بعدما نجح في بناء ثروة تقدر بنحو 280 مليون دولار، مستفيدًا من عقود اللعب والرعاية والاستثمارات المتنوعة.

لكن هذه الإمبراطورية تواجه اختبارًا جديدًا، عقب أزمة تجارية في السوق الصينية كلفته خسارة شراكات مع 3 شركات كبرى، في تطور أعاد تسليط الضوء على حجم نفوذ صورته الشخصية في عالم الاقتصاد والاستثمار.

280 مليون دولار.. من أين جاءت ثروة مبابي؟

تشير تقديرات إعلامية، من بينها أرقام نشرتها فوربس ومواقع متخصصة في متابعة ثروات المشاهير، إلى أن ثروة مبابي تبلغ نحو 280 مليون دولار، رغم عدم وجود إعلان رسمي يكشف القيمة الدقيقة لأصوله.

وشكلت سنواته السبع مع باريس سان جيرمان الفرنسي نقطة تحول رئيسية في مسيرته المالية، إذ وصل راتبه السنوي في نهاية مشواره مع النادي إلى نحو 83.5 مليون دولار، بخلاف مكافآت التوقيع والولاء.

وبحسب تقديرات فوربس لعام 2026، تصل إيرادات مبابي السنوية إلى قرابة 100 مليون دولار، منها 70 مليونًا من كرة القدم، و30 مليون دولار من الإعلانات والأنشطة التجارية، ليحتل المركز الثالث عالميًا بين لاعبي الكرة الأعلى دخلًا خلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

علامات تجارية عالمية واستثمارات غير تقليدية

لم يكتفِ مبابي بالحصول على الأموال من عقود اللعب والإعلانات، بل اتجه إلى بناء شبكة واسعة من الشراكات التجارية مع علامات عالمية، أبرزها هوبلو للساعات، وديور للأزياء، وأوكلي للنظارات، وإي إيه سبورتس لألعاب الفيديو.

وفي سبتمبر 2026، أنهى شراكته الطويلة مع نايكي، وانتقل إلى شركة «أون» السويسرية، في اتفاق يتضمن مقابلًا ماليًا وحصة في رأس مال الشركة، دون الكشف عن التفاصيل المالية.

كما دخل عالم الاستثمار من خلال شركته القابضة «إنتركونيكتد فنتشرز»، واستحوذ عام 2024 على حصة أغلبية في نادي كان الفرنسي، إلى جانب استثمارات في التكنولوجيا والتأمين الصحي ومنصة سورار للألعاب الرياضية الرقمية.

وامتدت طموحاته إلى الإنتاج الإعلامي، بعدما أسس شركة «زيبرا فالي» عام 2022، لتطوير محتوى ومشروعات مرتبطة بالرياضة والثقافة.

أزمة الصين تهدد إمبراطورية مبابي

رغم تنوع مصادر دخله، تعرضت العلامة التجارية لمبابي لانتكاسة بعد إنهاء 3 شركات صينية، هي دونغبينغ للمشروبات ومنغنيو للألبان وميلكغراوند للأجبان، شراكاتها معه، عقب انتشار مقطع تضمن حديثًا عن صورة ساخرة مرتبطة بالزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ.

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، بلغت القيمة السنوية التقديرية لعقدين من العقود المنتهية نحو 7.8 ملايين دولار، مع التأكيد أن هذا الرقم لا يمثل بالضرورة خسارة مالية محققة بالكامل.

ورغم اعتذار مبابي، أثارت الأزمة تساؤلات بشأن مستقبل علاقاته التجارية في الصين، واحتمالات تأثر شراكاته الأخرى.