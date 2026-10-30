أزمة مبابي بالصين تتسبب في خسائر مالية بالملايين.. إلغاء شراكات مع 3 علامات تجارية

كشفت ريهام حمدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلًا عن إذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية، عن تطورات أزمة الفرنسي كيليان مبابي في الصين، والتي تتجه نحو طريق مسدود، وسط اعتقاد داخل النادي بأن إصلاح الأضرار الناتجة عن الأزمة أصبح شبه مستحيل.

أزمة مبابي

وأشارت التقارير إلى أن 3 علامات تجارية صينية ألغت شراكاتها مع مبابي، فيما سارعت علامات أخرى إلى إزالة صوره من الإعلانات والملصقات وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت التقارير أن الأزمة تسببت في خسائر مالية ضخمة للنجم الفرنسي، تُقدّر بملايين اليوروهات، في ظل تداعياتها على علاقاته التجارية والرعاية الإعلانية داخل السوق الصينية.