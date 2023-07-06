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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية ضخمة.. هواوي تطلق هاتف Huawei Nova Y71 عالميا

هواوي نوفا Y71
هواوي نوفا Y71

أطلقت شركة هواوي Huawei، هاتفا ذكيا جديدا ضمن سلسلة "Nova Y" بميزانية محدودة في الأسواق العالمية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تم إدراج هاتف Huawei Nova Y71 على الموقع الرسمي لشركة هواوي بـ جنوب إفريقيا، ويتميز الهاتف الذكي الجديد بشاشة منحنية وحواف رفيعة على الجانبين، يبلغ وزنه حوالي 199 جراما وسماكه 8.98 ملميتر.

 

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سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei Nova Y71

ويأتي هاتف هواوي Huawei Nova Y71، شاشة من نوع TFT LCD، يبلغ قياسها 6.76 بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90.26٪ وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 1600 × 720 بكسل، يمكنها عرض 16.7 مليون لون.

Huawei Nova Y71

ويعمل Huawei Nova Y71، بواسطة معالج هواوي الجديد Kirin 710A، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

وللتصوير الفوتوغرافي، زودت هواوي هاتف Nova Y71، بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، وزاوية عريضة للغاية بدقة 5 ميجابكسل، تبلغ 120 درجة وعدسة لتصوير العمق 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم الهاتف بطارية ضخمة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، والتي تزعم هواوي أنها تدوم لمدة نصف أسبوع، وتدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperCharge بقدرة 22.5 وات، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة الشركةHuawei EMUI 12 خارج الصندوق، ويفتقر الهاتف إلى خدمات جوجل، مثل باقي هواتف Huawei.

ويتوفر هاتف Huawei Nova Y71 حاليا للبيع في جنوب إفريقيا، مقابل سعر يبدأ من 266 دولار (أي ما يعادل 8200 جنيه مصري).

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