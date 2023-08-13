إيربودز الغلابة.. هواوي تطلق سماعة لاسلكية بسعر رخيص

كشفت هواوي Huawei النقاب عن السماعة اللاسلكية FreeBuds SE 2 في السوق الصينية خلال الشهر الماضي، والتي تقدم مجموعة من الميزات الرائعة تضمن تجربة صوتية مستقرة وممتعة، والآن أصبحت متوفرة في السوق العالمية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، من بين الميزات الرئيسية لسماعة هواوي الجديدة FreeBuds SE 2، أنها مزودة مع بطارية طويلة الأمد تدعم خاصية الشحن السريع، وزمن اتصال أسرع، وتصميم مريح وخفيف الوزن، وأحدث تقنية Bluetooth 5.3.



مواصفات سماعة هواوي FreeBuds SE 2

تتميز سماعة هواوي FreeBuds SE 2، بتصميم خفيف الوزن، يزن كل برعم 3.8 جرام فقط، بفضل ذلك، توفر السماعات تجربة ارتداء مريحة للغاية.

وزودت هواوي سماعة FreeBuds SE 2 بتقنية Bluetooth 5.3، والتي توفر اتصالا لاسلكيا بزمن انتقال منخفض، مع ميزة الصوت منخفضة، كما توفر السماعات ميزة عزل الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات.

مواصفات سماعة هواوي FreeBuds SE 2

وتدعم FreeBuds SE 2 خاصية الشحن السريع، إذ يمكنها العمل حتى 3 ساعات متواصلة، فقط عند شحنها لمدة 10 دقائق، وحتى 9 ساعات عند شحن البطارية بالكامل، ويصل العمر الإجمالي للبطارية مع علبة الشحن إلى 40 ساعة.

وتأتي سماعة هواوي الجديدة ميزة مقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقا لمعيار IP54، ويمكن التحكم في FreeBuds SE 2 عبر النقر المزدوج عليها من أجل تشغيل أو إيقاف الصوت، والرد على المكالمات أو إنهائها.

وتتوفر سماعة هواوي الجديدة FreeBuds SE 2 بلون واحد فقط، وهو اللون الأبيض، مقابل سعر حوالي 74 دولاراً أمريكياً (أي ما يعادل 2290 جنيهاً مصرياً).