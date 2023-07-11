بـ 370 جنيها فقط.. اشتري أحدث سماعة شبيهة Apple AirPods

قامت شركة Noise الهندية بإطلاق سماعة لاسلكية جديدة تحت اسم Air Buds Mini 2، وهي سماعة أذن TWS بسعر معقول والتوأم المشابه تمامًا مع سماعات Apple AirPods من حيث التصميم.

مميزات السماعة الشبيهة لـ Apple AirPods

تبدو سماعات الأذن Noise Air Buds Mini 2 مشابهة لسماعات AirPods من Apple. إنها تمتلك تصميمًا شبه داخلي للأذن، وتأتي مقاومة للماء بفضل معيار IPX5. يمكن للمستخدمين تنفيذ وظائف مختلفة عن طريق الضغط على ساق السماعة.

من حيث الصوت، تم تجهيز سماعات الأذن Noise Air Buds Mini 2 بأربعة ميكروفونات وتقنية إلغاء الضوضاء البيئية (ENC) للتخلص من الأصوات غير المرغوب فيها أثناء المكالمات وضمان جودة صوت واضحة.

و توفر سماعات الأذن تأخيرًا قليلًا للغاية يصل إلى 50 مللي ثانية لأغراض الألعاب، كما تتميز بتقنية الاتصال Bluetooth 5.3 مع مدى يصل إلى 10 أمتار بالإضافة إلى تقنية Hyper Sync. كما أنها تدعم Siri و Google Assistant.

يزعم أن سماعات الأذن Noise Air Buds Mini 2 توفر عمر بطارية إجمالي يصل إلى 45 ساعة مع العلبة. ويقال أن كل سماعة أذن توفر 7 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة، و تدعم سماعات الأذن TWS الشحن السريع.

تأتي سماعات الأذن Noise Air Buds Mini 2 بألوان الأسود و الأبيض و البيج و الأزرق.

ويبلغ سعر السماعة 2،499 روبية (أي ما يعادل 900 جنيه مصري) ولكنها مدرجة في موقع Flipkart الهندي بسعر 999 روبية (أي ما يعادل 370 جنيه مصري).