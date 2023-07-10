بـ 800 جنيه فقط.. أحدث سمارت ووتش بتصميم جذاب وعصري

أطلقت شركة Fire-Boltt مؤخرًا ساعتين ذكيتين متينتين في السوق الهندي الذي يعد من أكبر أسواق الإلكترونيات في العالم تحت اسم Fire-Boltt Combat و Fire-Boltt Grenade. والآن، أطلقت العلامة التجارية ساعة ذكية نحيفة وأنيقة تدعى Fire-Boltt Destiny.

سعر ومواصفات الساعة الذكية

تأتي هذه الساعة الذكية بشاشة عالية الدقة بقياس 1.39 بوصة، مما يوفر تجربة بصرية واضحة مع دقة 360 × 360 بكسل. صُممت الساعة بإطار من سبيكة الزنك وزر من سبيكة الألومنيوم، مما يجعلها دائمة وأنيقة.

تم تجهيز الساعة الذكية بميكروفون ومكبر صوت مدمجين، مما يدعم المكالمات عبر Bluetooth، مما يتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات بسهولة. كما توفر الساعة دعمًا سلسًا للمساعدين الصوتيين، مما يتيح الأوامر الصوتية والمساعدة المريحة.

توفر Fire-Boltt Health Suite ميزات صحية متنوعة بما في ذلك رصد دقيق لمعدل ضربات القلب وتتبع مستويات الأكسجين في الدم (SpO2) ورصد النوم لتحليل شامل للنوم ورصد خاص لصحة المرأة.

بفضل مجموعتها الواسعة من 123 وضعًا رياضيًا، تلبي الساعة الذكية احتياجات مختلف محبي اللياقة البدنية من خلال تتبع نشاطاتهم بدقة. سواء كان الأمر يتعلق بالجري أو ركوب الدراجات أو السباحة أو ممارسة رياضات أخرى، تساعد الساعة الذكية المستخدمين على مراقبة أدائهم.

بالإضافة إلى ميزاتها الصحية واللياقة البدنية، تقدم الساعة الذكية مجموعة من الوظائف العملية. يمكن للمستخدمين تخصيص واجهة الساعة من بين مجموعة من الخيارات واختيار عشرة أنماط قوائم مختلفة. كما تدعم الساعة إشعارات ذكية، وتوفر تحديثات موجهة من التطبيقات. تسمح للمستخدمين بالتحكم بسهولة في تشغيل الموسيقى وإدارة الكاميرا والبقاء على علم بحالة الطقس. وعلاوة على ذلك، تتضمن الساعة أدوات أساسية مثل المؤقت والمنبه والساعة الزمنية.

تم تصميم الساعة الذكية لتتحمل تعرضها للماء بمعايير IP67، مما يضمن الحماية ضد الرذاذ والانغماس القصير.

الساعة الذكية Fire-Boltt Destiny متاحة بألوان وردي وبيج وأسود وفضي، وستكون متاحة على موقع الشركة وموقع Flipkart بسعر ترويجي قدره 1,999 روبية (أي ما يعادل 800 جنيه مصري).