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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ3600 جنيه فقط.. عرض على أفضل موبايل سامسونج من الفئة المتوسطة

بـ 3600 جنيه فقط..عرض
بـ 3600 جنيه فقط..عرض على أفضل موبايل سامسونج من الفئة المتو

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج Samsung Galaxy M13 في موقع أمازون الهند، ليبلغ سعر الهاتف بعد الخصم إلى 9699 روبية هندية (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري ).

بـ 3600 جنيه فقط..عرض على أفضل موبايل سامسونج من الفئة المتوسطة

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy M13
 

يعمل هاتف سامسونج Galaxy M13 بواسطة معالج سامسونج من نوع Exynos 850 ثماني النواة، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة لذاكرة إضافة عبر microSD.

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ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy M13، بشاشة من نوع PLS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض FHD بدقة 1080 * 2040 بكسل.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M13، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، بجانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويضم هاتف سامسونج Galaxy M13، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات.

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