خصم أكثر من 6000 جنيه على موبايل موتورولا القابل للطي.. يقهر سامسونج

يقدم موقع Giztop الأجنبي ًا يصل إلى 200 دولار (أي ما يعادل أكثر من 6000 جنيه مصري ) على هاتف Motorola Razr 40 Ultra، أحدث هواتف الطي الفاخرة من Motorola.

فيمكنك الآن الحصول على الهاتف بسعر يبدأ من 899 دولار فقط.

مواصفات هاتف Motorola Razr 40 Ultra

يأتي Motorola Razr 40 Ultra بشاشة داخلية طويلة الأمد من نوع P-OLED بقياس 6.9 بوصة وجودة عرض FHD+ بتردد 165 هرتز، وشاشة خارجية من نوع P-OLED بقياس 3.6 بوصة. ويتميز الهاتف بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 الأحدث ومعالج الرسومات Adreno 730، ويأتي بعدة خيارات للذاكرة، وهي 8 جيجابايت / 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام LPDDR5 RAM و256 جيجابايت / 512 جيجابايت من التخزين الداخلي من نوع UFS 3.1.

يتميز هاتف Motorola Razr 40 Ultra ببطارية بسعة 3800 مللي أمبير ويدعم شحن سريع بقوة 33 وات.

ويقدم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية ultrawide بدقة 13 ميجابكسل. وبالنسبة للصور الشخصية، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل. وتشمل الميزات الأخرى ماسح بصمات الأصابع المثبت على الجانب، و Wi-Fi 6E، وMYUI 6.0، وغيرها.

يمكنك الآن شراء هاتف Motorola Razr 40 Ultra القابل للطي بسعر 899 دولارًا على موقع Giztop ، ويرجى ملاحظة أن هذا السعر ينطبق على النسخة الأساسية فقط.