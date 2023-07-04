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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الثلاثاء.. خصم 7600 جنيه على وحش سامسونج Galaxy S21

عرض الثلاثاء..خصم
عرض الثلاثاء..خصم 7600 جنيه على وحش سامسونج Galaxy S21

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE في موقع أمازون إنجلترا، بقيمة 200  جنيه إسترليني (أي ما يعادل 7600 جنيه مصري ).

خصم 7600 جنيه على وحش سامسونج Galaxy S21

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE

 

جاء هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع  OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus ، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار.

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ويقدم هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل .  


ويعمل هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G  بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من  128 جيجا بايت.

ويعمل هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G  بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من  128 جيجا بايت.


ويحتوى هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G على بطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط للشحن السلكي و15 واط للشحن اللاسلكي ، ونظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 13 ، واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5.

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