بسعر رخيص وإيربودز هدية..اشتري موبايل نوكيا جديد تقدر تصلحه بنفسك لو باظ

يتوفر هاتف Nokia G42 بسعر مميز جدا في موقع أمازون ألمانيا بقيمة 200 يورو مع تقنية 5G (استنادًا إلى Snapdragon 480+). نقطة البيع الرئيسية لهذا الهاتف هي قابلية الإصلاح الذاتي - حيث دخلت HMD في شراكة مع iFixit لتوفير شاشات العرض والبطاريات ومنافذ الشحن لمدة 5 سنوات. لاحظ أيضًا أن هناك سماعات مجانية من Nokia Comfort Eardbuds + من أجلك عند شراء هاتف نوكيا.

مواصفات هاتف نوكيا Nokia G42



يعمل هاتف نوكيا Nokia G42 بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع +Snapdragon 480 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 أو 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت قابلة للزيادة عبر بطاقة microSD.

يأتي هاتف Nokia G42 بشاشة من نوع IPS LCD ، بقياس 6.56 بوصة، وجودة عرض +HD، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع وجود طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3.



ويقدم هاتف نوكيا Nokia G42 كاميرا ثلاثية، تأتي الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعمل هاتف نوكيا الجديد مع نظام التشغيل Android 13، بالإضافة إلى عامين من تحديثات نظام التشغيل وثلاث سنوات من تصحيحات الأمان الشهرية.

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia G42 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات.

