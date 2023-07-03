عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر رخيص وإيربودز هدية..اشتري موبايل نوكيا جديد تقدر تصلحه بنفسك لو باظ

بسعر رخيص وإيربودز
بسعر رخيص وإيربودز هدية..اشتري موبايل نوكيا

يتوفر هاتف Nokia G42 بسعر مميز جدا في موقع أمازون ألمانيا بقيمة 200 يورو مع تقنية 5G (استنادًا إلى Snapdragon 480+).  نقطة البيع الرئيسية لهذا الهاتف هي قابلية الإصلاح الذاتي -  حيث دخلت HMD في شراكة مع iFixit لتوفير شاشات العرض والبطاريات ومنافذ الشحن لمدة 5 سنوات.  لاحظ أيضًا أن هناك سماعات مجانية من Nokia Comfort Eardbuds + من أجلك عند شراء هاتف نوكيا.

 

مواصفات هاتف نوكيا Nokia G42
 

يعمل هاتف نوكيا Nokia G42 بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع +Snapdragon 480 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 أو 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت قابلة للزيادة عبر بطاقة microSD.

يأتي هاتف Nokia G42 بشاشة من نوع IPS LCD ، بقياس 6.56 بوصة، وجودة عرض +HD، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع وجود طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3.
 

مفاجأة العيد لعشاق هواتف iPhone و Nokia

عرض عيد الأضحى..موبايل Nokia جديد فيه كل الإمكانيات ب 2100 جنيه بس

ويقدم هاتف نوكيا Nokia G42 كاميرا ثلاثية،  تأتي الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعمل هاتف نوكيا الجديد مع نظام التشغيل Android 13، بالإضافة إلى عامين من تحديثات نظام التشغيل وثلاث سنوات من تصحيحات الأمان الشهرية.

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia G42 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات.
 

Nokia نوكيا هاتف نوكيا Nokia G42 أفضل هواتف شركة نوكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 / 7 / 2023

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا جنين إلى 5 شهداء و27 جريحا

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

صدمة بين زملاء الفنان أحمد قنديل بطل الاختيار 2 بعد رحيله المفاجئ

طواف الوداع وأحكامه وضوابطه.. احذر 4 أخطاء يقع فيها حجاج عند أدائه

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

أتفق مع كولر.. ميدو يقترح حلاً للقضاء على مشكلات الكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة لاعب كمال الأجسام چو لندنر.. علامات خطيرة للسكتة القلبية

بلاش تدخله البيت نهائيا.. تحذير من تناول اللانشون المباع بالأسواق لسبب خطير

بينهما 26 عاما وأنجبا 5 أطفال.. أمريكيان يثيران الجدل بشأن حياتهما

تحذير من تناول اللبن الرائب في الليل | سبب صادم

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ