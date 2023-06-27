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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض عيد الأضحى..موبايل Nokia جديد فيه كل الإمكانيات ب 2100 جنيه بس

عرض عيد الأضحى..موبايل
عرض عيد الأضحى..موبايل Nokia جديد فيه كل الإمكانيات ب 2100 ج

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف نوكيا  Nokia C12  بقيمة 23% من موقع أمازون الهند ، ليصل سعره إلى 5799 روبية هندية (أي ما يعادل 2100 جنيه مصري تقريبا). 

عرض عيد الأضحى..موبايل Nokia جديد فيه كل الإمكانيات ب 2100 جنيه بس

مواصفات هاتف نوكيا Nokia C12 

 

جاء هاتف نوكيا  Nokia C12، بشاشة بقياس 6.3 بوصة، من نوع LCD، تبلغ بجودة عرض + HD.

ويعمل هاتف Nokia C12، بواسطة معالج Unisoc SC9863A1 من إنتاج شركة "يونيسوك" الصينية، بدقة تصنيع 28 نانومتر، بالإضافة إلى معالج رسوميات من نوع PowerVR IMG 8322 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، قابلة للزيادة ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

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يقدم هاتف Nokia C12،  كاميرتين خلفيتين الرئيسية منهما تأتي  بدقة 8 ميجابكسل إلى جانب فلاش LED، ذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي هاتف نوكيا الاقتصادي Nokia C12، على بطارية قوية تدوم طوال اليوم بسعة 3000 مللي أمبير في الساعة، التي تدعم الشحن بقوة 5 وات.

يتميز هاتف Nokia C12 بمميزات أخرى مثل أنه مصنوع من هيكل  مرن، و ضد السقوط بفضل طبقة الحماية ، كما أنه مقاوم للماء والغبار وفقا لمعيار IP52.

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