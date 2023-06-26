مفاجأة الموسم..Nokia نزلت موبايل شبابي جديد بـ 2500 جنيه بس

طرحت نوكيا Nokia هذا الأسبوع خيارًا جديدًا باللون البنفسجي لهاتفها الذكي Nokia C12 Pro. والآن ، أطلقت العلامة التجارية رسميًا هذا اللون الجديد من C12 Pro في السوق.

أصدر Nokia Mobile India إعلانًا عبر Twitter يؤكد الإصدار الرسمي لطراز لون جديد لهاتف Nokia C12 Pro. كشفت العلامة التجارية أن الإصدار البنفيجي للجهاز سيكون متاحًا قريبًا للشراء بسعر 6،999 روبية. دعونا نلقي نظرة على مواصفات وميزات Nokia C12 Pro.

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مواصفات هاتف Nokia C12 Pro

يتميز هاتف Nokia C12 Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.3 بوصة، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 1600×720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

ويقدم هاتف Nokia C12 Pro كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل مزودة بفلاش LED. ويحتوي الهاتف الذكي على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل مع نوتش في منتصف الشاشة.

ويعمل هاتف Nokia C12 Pro بمعالج صيني ثماني النواة من نوع Unisoc SC9863A1، بدقة تصنيع 28 نانومتر، مقترنا بذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. ويعمل الهاتف الذكي بنظام Android 12 Go Edition.

ويحزم الهاتف على بطارية قوية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم شبكات الجيل الرابع 4G ، كما أنه مقاوم للغبار و الماء وفقا لمعيار IP52.

يبلغ سعر هاتف Nokia C12 Pro مبلغ 7000 روبية هندية أي ما يعادل 2500 جنيه مصري.