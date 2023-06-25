عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض العيد.. اشتري موبايل سامسونج جديد ب 2700 جنيه فقط

عرض العيد..اشتري
عرض العيد..اشتري موبايل سامسونج جديد ب 2700 جنيه فقط

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات ، كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج الأفضل مبيعا Samsung Galaxy M04 من موقع أمازون الهندي، ليصل سعره إلى 7299 روبية هندية (أي حوالي 2700 جنيه مصري تقريبا).

عرض العيد..اشتري موبايل سامسونج جديد ب 2700 جنيه فقط

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M04

 

جاء هاتف سامسونج Samsung Galaxy M04 بشاشة قياس 6.5 بوصة عالية الدقة من نوع + LCD.

ويقدم هاتف سامسونجGalaxy M04   ،  كاميرا ثلاثية،  كاميرا مزدوجة في الخلف تشتمل على كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. وتشتمل كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

عرض الويك إند.. موبايل سامسونج الأفضل مبيعا بسعر 2700 جنيه

شاومي تفوق المقاييس.. أحدث موبايل Xiaomi ب 3300 جنيه فقط

يعمل هاتف سامسونج Samsung Galaxy M04 بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية Helio P35 SoC ، مقترنا بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، والتي يمكن زيادتها حتى 8 جيجابايت رام.

ويحتوي هاتف سامسونج على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 15 وات. 

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12.

سامسونج Samsung Samsung Galaxy M04 مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M04 هاتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

تم القبض عليه.. ما هو مصير مسرب امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم؟

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

موضوعات متعلقة

عرض الويك إند.. موبايل سامسونج الأفضل مبيعا بسعر 2700 جنيه

أقوى عرض.. خصم 40% على تحفة أوبو Oppo Reno

انقراض البشر.. مخاطر الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشرية في المستقبل

دلع نفسك.. أرخص موبايل قابل للطي من موتورولا ينافس سامسونج و Oppo

ميزة جديدة في إنستجرام تسمح بتحميل الفيديوهات.. الطريقة هنا

شاومي تفوق المقاييس.. أحدث موبايل Xiaomi ب 3300 جنيه فقط

اشتريه وأنت مغمض.. أحدث موبايل Note بأقل من 6000 جنيه بكتير

موبايل Realme الجديد يسجل مبيعات مهولة.. إمكانياته عالية وسعره رخيص

ترشيحاتنا

السياحة تناقش مع رئيس بعثة الحج المصرية خطة التصعيد للمشاعر.. صور وفيديو

لماذا حذر ترامب من «عواقب» الإطاحة ببوتين؟

العاهل السعودية يصدر أمرا ملكيا جديدا

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

مفاجاءة جديدة بشأن تجديد عقد شيكابالا في الزمالك.. تفاصيل

عقب فشل التمرد.. الكشف عن مكان زعيم فاجنر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

فيديو

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ