نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات ، كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج الأفضل مبيعا Samsung Galaxy M04 من موقع أمازون الهندي، ليصل سعره إلى 7299 روبية هندية (أي حوالي 2700 جنيه مصري تقريبا).

عرض العيد..اشتري موبايل سامسونج جديد ب 2700 جنيه فقط

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M04

جاء هاتف سامسونج Samsung Galaxy M04 بشاشة قياس 6.5 بوصة عالية الدقة من نوع + LCD.

ويقدم هاتف سامسونجGalaxy M04 ، كاميرا ثلاثية، كاميرا مزدوجة في الخلف تشتمل على كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. وتشتمل كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

يعمل هاتف سامسونج Samsung Galaxy M04 بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية Helio P35 SoC ، مقترنا بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، والتي يمكن زيادتها حتى 8 جيجابايت رام.

ويحتوي هاتف سامسونج على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 15 وات.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12.