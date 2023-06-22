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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى عرض.. خصم 40% على تحفة أوبو Oppo Reno

أقوى عرض..خصم 40%
أقوى عرض..خصم 40% على تحفة الأوبو Oppo Reno

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف أوبو Oppo  من موقع نون السعودية بقيمة 40%، ليصل سعره إلى 1679 ريال سعودي.

أقوى عرض..خصم 40% على تحفة الأوبو Oppo Reno

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 5 Pro

 

جاء ‎هاتف Oppo RENO 5 PRO 5G، بشاشة كبيرة بقياس 6.55 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2,400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية،  وذروة سطوع يبلغ 500 شمعة.

 

يقدم هاتف Oppo Reno5 Pro 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل ، كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل: f / 2.2 ؛ مجال الرؤية 123 درجة ؛ وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل. 

 

ويعمل هاتف Oppo Reno 5 Pro بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية  Snapdragon™ 865 وسرعة المعالج 8 أنوية بتردد أقصى يبلغ 2.8 جيجاهرتز (4 أنوية كبيرة + 4 أنوية صغيرة).
 

يحتوي هاتف Reno 5 Pro 5G، على بطارية بسعة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0، بقوة 65 وات يتم شحنها عبر منفذ USB-C، كما يدعم الشحن العكسي بقوة 18 وات، ويمتاز الهاتف بدعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

OPPO Oppo Reno 5 Pro مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 5 Pro هاتف أوبو Oppo RENO 5 PRO 5G

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