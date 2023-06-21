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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو بتبيع ببلاش.. موبايل OPPO جديد بسعر 3500 جنيه فقط

أوبو بتبيع ببلاش..
أوبو بتبيع ببلاش.. موبايل OPPO جديد بسعر 3500 جنيه فقط

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

 

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف أوبو OPPO A17k من  موقع أمازون الهندي، ليصل سعره بعد الخصم إلى 9499 روبية هندية (أي ما يعادل 3500 جنيه مصري تقريبا).

أوبو بتبيع ببلاش.. موبايل Oppo جديد بسعر 3500 جنيه فقط

مواصفات هاتف أوبو OPPO A17K

 

يعمل هاتف OPPO A17k بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G35، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجا بايت مع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 4 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.  

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يأتي هاتف OPPO A17k بشاشة قياس 6.56 بوصة بجودة عرض HD + ، ويوفر معدل تحديث 60 هرتز وذروة سطوع تبلغ 600 شمعة، كما يوجد قارئ  لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مضمن في زر الباور، كما أن  الجهاز مقاوم للماء عبر معيار IPX4.

 

ويحتوي هاتف OPPO A17k على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة،  يعمل بواجهة مستخدم ColorOS 12.1 المستندة إلى نظام تشغيل Android 12 .

 

يحتوي هاتف OPPO A17k على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل. وهناك العديد من الميزات المتعلقة بالكاميرا بالهاتف.

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