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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منافس الآيفون بربع الثمن.. اشتري موبايل Google Pixel الجديد

منافس السامسونج بربع
منافس السامسونج بربع الثمن..اشتري موبايل Google Pixel الجديد

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف جوجل بيكسل الأفضل Google Pixel 6a من موقع أمازون الولايات المتحدة، حيث أن سعره بعد الخصم يبلغ 300 دولار فقط(أي حوالي 9000 جنيه مصري تقريبا).

منافس السامسونج بربع الثمن..اشتري موبايل Google Pixel الجديد

مواصفات هاتف Google Pixel 6a 
 

يشتمل هاتف جوجل Google Pixel 6، على شاشة مسطحة من نوع OLED، بقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، تدعم تقنية HDR، محمية بطبقة حماية من زجاج من نوع Gorilla Glass Victus.

ويعمل هاتف جوجل Pixel 6 بمعالج يسمى Tensor من إنتاج شركة جوجل، مع نظام حماية يسمى  Titan M2 security، مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع  LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية سعة  128 و 256 و 512 جيجابايت.

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ولعشاق التصوير، يقدم هاتف جوجل Pixel 6 كاميرا خلفية رباعية بإمكانيات خارقة تحتوى على تقنيات فريدة من نوعها مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوغرافية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

كما تتمتع كاميرا هاتف جول Pixel 6، بمستشعر يجمع إضاءة أكثر بنسبة 150٪ ، مع ميزة ميزة Magic Eraser من Google Photo إزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الصور، خاصية التقريب البصري بقدرة 4x zoom، وتصوير الفيديو بدقة 4K.

ويحزم هاتف جوجل Pixel 6، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 30 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C مع ميزة Extreme Battery Saver مع عمر البطارية حتى 48 ساعة.

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