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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم أكثر من 6000 جنيه على وحش الموبايلات Google Pixel 7 Pro

خصم أكثر من 6000
خصم أكثر من 6000 جنيه على وحش الموبايلات Google Pixel 7 Pro

بالرغم من انتهاء مواسم التخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف جوجل بيكسل الأحدث Google Pixel 7 Pro موقع أمازون  الولايات المتحدة، بقيمة 200 دولار أمريكي (أي أكثر من 6000 مصري تقريبا).

خصم أكثر من 6000 جنيه على وحش الموبايلات Google Pixel 7 Pro

مواصفات هاتف جوجل Google Pixel 7 Pro
 

يعمل هاتف Google Pixel 7 Pro بواسطة المعالج Tensor G2 ، والتي تتضمن شريحة أمان Titan M2. و يأتي هاتف Google Pixel 7 Pro  بنظام التشغيل أندرويد 13.0. 

يتميز هاتف Google Pixel 7 Pro بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.7 بوصة وذروة سطوع 1500 شمعة ، ومعدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هرتز ، وجودة عرض للشاشة Quad HD + (3120 × 1440 بكسل).  وطبقة حماية للشاشة بواسطة Corning Gorilla Glass Victus.

و  يحتوي الهاتف الذكي على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع.

يتوفر هاتف Pixel 7 Pro بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.  يتمتع برنامج Google الرئيسي بدرجة إضافية من الحماية بفضل قارئ بصمات الأصابع الموجود في الشاشة.

و يتكون إعداد الكاميرا من كاميرا رئيسية  50 ميجابكسل و 12 ميجابكسل كاميرا ultrawide  وكاميرا أخرى telephoto بدقة 48 ميجابكسل.  
 

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