عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الثلاثاء.. موبايل سامسونج جديد رائع بـ 3700 جنيه

عرض الثلاثاء الجبار..موبايل
عرض الثلاثاء الجبار..موبايل سامسونج جديد رائع ب 3700 جنيه بس

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج المميز في الفئة المتوسطة Samsung Galaxy A04s من موقع أمازون إنجلترا، خصم بقيمة 60 جنيه إسترليني،  ليصل سعره بعد الخصم إلى 100 جنيه إسترليني (أي حوالي 3700 مصري تقريبا).

Galaxy A04s

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A04s

 

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A04s بمعالج  نوع Exynos 850  ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3  أو 4 جيجابايت رام، و  32  أو 64 أو 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، القابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD .

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A04s بشاشة عالية الدقة من نوع PLS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستوى سطوع يبلغ 400 شمعة.

أفضل موبايل سامسونج للطبقة المتوسطة في مصر .. لن تتخيل رخص سعره

للطبقة المتوسطة.. أقوى موبايل سامسونج في مصر بسعر اقتصادي

ويقدم هاتف سامسونج   Galaxy A04s ، إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة  f / 1.8 ، وكاميراتين بدقة 2 ميجابكسل  بفتحة عدسة  (f / 2.4) للعمق والماكرو، وتقريب يصل إلى 5x، ويتميز الهاتف بنوتش بتصميم Infinity-V على شكل قطرة ماء، بالإضافة إلى ذلك يضم  كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

ويدعم الهاتف  من التقنيات منها GLONASS و GPS، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وتقنيات NFC و Bluetooth 5.

يحزم هاتف سامسونج Galaxy A04s على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، مع شحن سريع 15 واط،  يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

سامسونج Samsung Galaxy A04s مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A04s Samsung العروض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

مشادات وطرد.. حكاية لافتة محمد عادل شهيد وعريس الجنة أمام قبره.. شاهد

إمام عاشور يكشف موقفه من العودة للزمالك

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

400 جنيه في يوم وليلة|أسعار الذهب تسجل أكبر موجة خسائر.. وعيار21 مفاجأة

وزير التعليم لمسئولي لجان الثانوية العامة: ماتتهاونوش في المراقبة وماتسمحوش بالغش

شاومينج للغشاشين بلجان الثانوية العامة: صور الامتحان وابعته وخد الحل

شاومينج يزعم تسريب امتحان اللغة الاجنبية الثانية بإجاباته قبل توزيعه باللجان..والتعليم: ماحصلش

موضوعات متعلقة

اشتري موبايل Realme جديد بـ 2500 جنيه فقط

لو بتفتح يوتيوب كتير.. إزاي تحافظ على باقة النت

خصم أكثر من 6000 جنيه على وحش الموبايلات Google Pixel 7 Pro

طريقة سحرية تقدر تعرف من خلالها إن الراوتر مخترق

بديلة الـiPhone.. أفضل موبايلات رائدة بسعر مش غالي

أحلى مفاجأة.. خصم 13 ألف جنيه على أحدث موبايل رائد من شاومي

عرض الاثنين.. خصم 6000 جنيه على أقوى موبايل سامسونج Galaxy S23 Ultra

تغير كبير فى حجم المبيعات .. iPhone 14 ولا iPhone 11 ؟

ترشيحاتنا

رسميا..  رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص  بداية من يوليو القادم

فائدة تيكيت الملابس في توفير فاتورة الكهرباء

اسقاط عصابة مخدرات دولية بطائرة دارون في المغرب

تكبيرات عيد الأضحى 2023.. الإفتاء: رسول الله أمر باغتنامها لـ3 أسباب

صيام العشر من ذي الحجة.. سبب تخصيصها بهذه العبادة وفضلها

شاومينج ينشر أسئلة فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعها باللجان.. والتعليم تتحرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ