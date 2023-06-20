عرض الثلاثاء.. موبايل سامسونج جديد رائع بـ 3700 جنيه

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج المميز في الفئة المتوسطة Samsung Galaxy A04s من موقع أمازون إنجلترا، خصم بقيمة 60 جنيه إسترليني، ليصل سعره بعد الخصم إلى 100 جنيه إسترليني (أي حوالي 3700 مصري تقريبا).

Galaxy A04s

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A04s

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A04s بمعالج نوع Exynos 850 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 أو 4 جيجابايت رام، و 32 أو 64 أو 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، القابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD .

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A04s بشاشة عالية الدقة من نوع PLS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستوى سطوع يبلغ 400 شمعة.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A04s ، إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميراتين بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة (f / 2.4) للعمق والماكرو، وتقريب يصل إلى 5x، ويتميز الهاتف بنوتش بتصميم Infinity-V على شكل قطرة ماء، بالإضافة إلى ذلك يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

ويدعم الهاتف من التقنيات منها GLONASS و GPS، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وتقنيات NFC و Bluetooth 5.

يحزم هاتف سامسونج Galaxy A04s على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، مع شحن سريع 15 واط، يتم شحنها عبر منفذ USB-C.