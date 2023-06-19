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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتري موبايل Realme جديد بـ 2500 جنيه فقط

اشتري موبايل Realme
اشتري موبايل Realme جديد رائع بـ 2500 جنيه فقط

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف ريلمي الأحدث Realme Narzo 50i Prime موقع أمازون الهند، حيث يوجد سعر الهاتف بعد الخصم 7000 روبية هندية (أي ما يعادل حوالي 2500 مصري تقريبا).

اشتري موبايل Realme جديد رائع بـ 2500 جنيه فقط

مواصفات هاتف Realme Narzo 50i Prime

 

يعمل هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime، بواسطة معالج Tiger T612، من إنتاج شركة "يونيسوك" الصينية، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر microSD.

يأتي هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل.

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ويقدم هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime، كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، و كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات.
ويأتي هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime، مزودا بواجهة المستخدم  Realme Go Edition، و نظام التشغيل أندرويد 11.

Realme Realme Narzo 50i Prime Narzo العروض مواصفات هاتف Realme Narzo 50i Prime Realme Narzo ريلمي

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