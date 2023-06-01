بكاميرا 50 ميجابكسل وسعر رخيص.. تعرف على أحدث هاتف ريلمي في الأسواق

أعلنت شركة ريلمي الصينية رسميا عن هاتفها المميز Realme C53 ، والمخصص للشباب ومحدودي الدخل، حيث يأتي بسعر رخيص مع عدد من الإمكانات الجيدة أبرزها البطارية ذات الساعة الكبيرة، وكاميرا فائقة دقة 50 ميجابكسل.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي Realme C53 جاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD ، قياس 6.74 بوصة ، وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم ريلمي Realme C53 كاميرا خلفية أحادية، تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، قادرة على تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل وكاميرا أمامية بنوتش Dynamic Island تأتي بدقة 8 ميجابكسل، مع تسجيل الفيديو بجودة 720 بيكسل.

ويعمل ريلمي Realme C53على معالج من نوع Unisoc T612 مع مجموعة شرائح 12 نانومتر مع نوى 2x Cortex-A75 and 6x A55 ، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 مع نظام التشغيل Android 13 ، ودعم تقنية الجيل الرابع 4G ، مع شريحة ثنائية، و3 فتحات للبطاقة.

ويوفر ريلمي Realme C53 ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع ، مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع شاحن SuperVOOC ، يمكن أن تعمل بنسبة 1-50 ٪ في 31 دقيقة مع الشاحن المرفق، مع مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ويبلغ سعر ريلمي Realme C53 لنسخة 4/64 جيجا بايت حوالي 120 دولار أمريكي في الأسواق العالمية، وسعر 133 دولار لنسخة 6/128 جيجا بايت.