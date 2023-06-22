اشتريه وأنت مغمض.. أحدث موبايل Note بأقل من 6000 جنيه بكتير

تبدأ أول عملية بيع لهاتفـ إنفينيكس Infinix Note 30 5G اليوم في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وتم الإعلان عن الهاتف في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث يحتوي الهاتف على الكثير من الميزات ولا يزال يحمل سعرًا جذابًا.. فيما يلي نظرة على السعر والعروض والمواصفات الخاصة بالجهاز إذا كنت تريد شراء Note 30 5G.

يأتي هاتف Infinix Note 30 5G في إصدارين. يتم تسعير إصدار التخزين بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت بسعر 14999 روبية (حوالي 183 دولارًا). الطراز الأعلى ، الذي يوفر 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + سعة تخزين 256 جيجابايت ، يكلف 15999 روبية (حوالي 195 دولارًا).

ويأتي بثلاثة ألوان: Magic Black و Interstellar Blue و Sunset Gold. يحتوي الإصداران الأسود والأزرق من الهاتف على غلاف خلفي من البولي كربونات ، بينما يوفر Sunset Gold للمستخدمين ظهرًا جلديًا.

مع خصم Axis Bank البالغ 1000 روبية على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم ومعاملات EMI ، يمكن شراء كلا النوعين من Note 30 5G مقابل 13999 روبية (~ 170 دولارًا) و 14999 روبية (حوالي 183 دولارًا) ، على التوالي.

هاتف Infinix Note 30 5G

يحتوي Infinix Note 30 5G على شاشة IPS LTPS بقياس 6.78 بوصة توفر جودة عرض FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز. مزود بمستشعر بصمات الأصابع على الجانب ويعمل بنظام Android 13 الذي يعمل بنظام التشغيل XOS 13.

يتميز الهاتف Infinix Note 30 5G بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل ، وكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (عمق) + كاميرا ثلاثية العدسة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

و يحتوي Infinix Note 30 5G على معالج من نوع Dimensity 6080 وبطارية سعة 5000 مللي أمبير مع وشحن بقوة 45 وات. يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي رام LPDDR4x ، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية تصل إلى 8 جيجا بايت ، وتخزين UFS 2.2. تشمل ميزاته الأخرى مكبرات صوت استريو مزدوجة ، ومحرك خطي X-axis ، ومنفذ USB-C ، ومقبس صوت 3،5-mm.