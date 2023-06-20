هونر تكشف رسميا عن هاتف Honor 90 Lite.. اعرف مواصفاته

أطلقت شركة "هونر" Honor الصينية هاتفًا جديدًا في الأسواق الأوروبية.، يحمل اسم تجاري Honor 90 Lite ويصل خلفًا لـ Honor 70 Lite.

أطلقت الشركة جهاز هونر 90 ليت الجديد قبل سلسلة Honor 90 التي من المقرر إطلاقها عالميًا في 6 يوليو القادم. إليك مواصفات الجهاز الجديد.

مواصفات Honor 90 Lite

يتميز جهاز Honor 90 Lite بتصميم صندوقي مع وحدة كاميرا بيضاوية في الخلف، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مدمج في زر الطاقة. يأتي مع شاشة عرض مقاس 6.7 بوصة مع جودة FHD + ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

Honor 90 Lite

بالنسبة لإمكانيات التصوير الفوتوغرافي لـ Honor 90 Lite، يشتمل إعداد كاميرا ثلاثي في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 100 ميجابكسل فتحة f / 1.9 وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل. هناك كاميرا أمامية سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

داخليًا ، يتم تشغيل “هونر” Honor 90 Lite بواسطة معالج من ميدياتك شريحة Dimensity 6020.تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت مع إمكانية ذاكرة الوصول العشوائي افتراضية بسعة 5 جيجا بايت. يحتوي الجهاز على مساحة تخزين 256 جيجا بايت روم. يحزم هونر 90 ليت وحدة بطارية مدمجة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 35 وات.

يتوفر Honor 90 Lite بالفعل للشراء في العديد من البلدان الأوروبية، بسعر 300 يورو في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. يتم تقديم الهاتف الذكي بألوان Cyan Lake و Titanium Silver و Midnight Black.