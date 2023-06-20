Honor 90 Lite .. تسريب سعر أرخص هاتف رائد من هونر

منذ أيام، أتاحت شركة هونر الصينية هاتفها الأرخص Honor 90 Lite ضمن سلسلة Honor 90 على موقعها الرسمي في فرنسا، حيث جاء الهاتف مع عدد من الميزات والإمكانات الكبيرة، ولكن الشركة لم تكشف عن سعر الهاتف حينها.

وكشفت تسريبات جديدة السعر المتوقع لهاتف Honor 90 Lite حيث من المقرر الكشف عن السعر الرسمي للهاتف في 6 يوليو القادم، كما سيتم إتاحة الهاتف في عدد من الأسواق الأوروبية كوجهة أولى قبل إطلاقه في السوق العالمية.

وفقا لموقع Gizmochina فإن السعر المتوقع لهاتف Honor 90 Lite مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت سيكلف 299 يورو في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

ويضم هاتف هونر Honor 90 Lite بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LTPS LCD ، قياس 6.7 بوصة مع دقة +FHD ومعدل تحديث متوسط 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف هونر Honor 90 Lite كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل، وكاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف هونر Honor 90 Lite على بطارية سعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات، ومنفذ للشحن من نوع USB-C للشحن، كما يوفر ميزات واي فاي Wi-Fi 802.11ac و بلوتوث Bluetooth 5.3 و وتقنية الاتصال NFC وتقنية GPS.

ويعمل هاتف هونر Honor 90 Lite بمعالج من نوع Dimensity 6020 من شركة ميديا تيك التايوانية مقترنا مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويوفر الهاتف 256 جيجا بايت من التخزين مع نظام التشغيل Android 13 المستند إلى واجهة المستخدم للسوفت وير MagicOS 7.1.