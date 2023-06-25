أسطورة الغلابة .. أرخص موبايل Oppo في مصر تشتريه خلال العيد

أعلنت شركة أوبو Oppo مؤخرًا عن إطلاق هاتفها الذكي Oppo A15 في مصر، والذي يعد أحد أرخص هواتفها المتاحة في السوق حاليًا. يتميز الهاتف بمواصفات تجعله مناسبًا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على هاتف ذكي بأسعار معقولة.

يأتي هاتف Oppo A15 بشاشة LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة عرض 720 × 1600 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9. يتميز الهاتف بمعالج MediaTek Helio P35 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بحجم 32 جيجابايت، يمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD حتى 256 جيجابايت.

يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية ثلاثية العدسة بدقة 13 ميجابكسل و 2 ميجابكسل و 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ويدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجوه والإصدارات الأحدث من نظام التشغيل Android 10 وواجهة ColorOS 7.2 الخاصة بشركة Oppo.

يدعم الهاتف ميزة الشحن السريع بقوة 10 واط، ويحتوي على بطارية بسعة 4230 مللي أمبير في الساعة. يتوفر الهاتف باللون الأسود والأزرق والأبيض، وبسعر يبدأ من حوالي 3740 جنيه مصري.

يأتي هاتف Oppo A15 بمزايا تجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأسعار معقولة، فهو يتضمن كاميرا جيدة وشاشة كبيرة ومعالج قوي وذاكرة تخزين جيدة، ويعمل بنظام تشغيل أحدث الإصدارات. على الرغم من أنه يأتي بسعر معقول، إلا أنه لا يتضمن بعض الميزات التي تجدها في هواتف عالية السعر.