عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسطورة الغلابة .. أرخص موبايل Oppo في مصر تشتريه خلال العيد

أسطورة الغلابة..أرخص
أسطورة الغلابة..أرخص موبايل Oppo في مصر تشتريه في العيد

أعلنت شركة أوبو Oppo مؤخرًا عن إطلاق هاتفها الذكي Oppo A15 في مصر، والذي يعد أحد أرخص هواتفها المتاحة في السوق حاليًا. يتميز الهاتف بمواصفات تجعله مناسبًا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على هاتف ذكي بأسعار معقولة.

يأتي هاتف Oppo A15 بشاشة LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة عرض 720 × 1600 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9. يتميز الهاتف بمعالج MediaTek Helio P35 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بحجم 32 جيجابايت، يمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD حتى 256 جيجابايت.

يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية ثلاثية العدسة بدقة 13 ميجابكسل و 2 ميجابكسل و 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ويدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجوه والإصدارات الأحدث من نظام التشغيل Android 10 وواجهة ColorOS 7.2 الخاصة بشركة Oppo.

أقوى عرض.. خصم 40% على تحفة أوبو Oppo Reno

دلع نفسك.. أرخص موبايل قابل للطي من موتورولا ينافس سامسونج و Oppo

يدعم الهاتف ميزة الشحن السريع بقوة 10 واط، ويحتوي على بطارية بسعة 4230 مللي أمبير في الساعة. يتوفر الهاتف باللون الأسود والأزرق والأبيض، وبسعر يبدأ من حوالي 3740 جنيه مصري.

يأتي هاتف Oppo A15 بمزايا تجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأسعار معقولة، فهو يتضمن كاميرا جيدة وشاشة كبيرة ومعالج قوي وذاكرة تخزين جيدة، ويعمل بنظام تشغيل أحدث الإصدارات. على الرغم من أنه يأتي بسعر معقول، إلا أنه لا يتضمن بعض الميزات التي تجدها في هواتف عالية السعر.

OPPO Oppo A15 Android أوبو Mediatek

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

موضوعات متعلقة

عرض الويك إند.. موبايل سامسونج الأفضل مبيعا بسعر 2700 جنيه

أقوى عرض.. خصم 40% على تحفة أوبو Oppo Reno

انقراض البشر.. مخاطر الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشرية في المستقبل

دلع نفسك.. أرخص موبايل قابل للطي من موتورولا ينافس سامسونج و Oppo

ميزة جديدة في إنستجرام تسمح بتحميل الفيديوهات.. الطريقة هنا

شاومي تفوق المقاييس.. أحدث موبايل Xiaomi ب 3300 جنيه فقط

اشتريه وأنت مغمض.. أحدث موبايل Note بأقل من 6000 جنيه بكتير

موبايل Realme الجديد يسجل مبيعات مهولة.. إمكانياته عالية وسعره رخيص

ترشيحاتنا

شاهد .. قصة أصل شعار بورش الألمانية وسر حيوانها الأسطوري

وزير الصحة: مبادرة 100 يوم صحة توجد داخل 5400 وحدة أساسية و 700 مستشفي

البابا تواضروس يتصل بشيخ الأزهر للتهنئة بعيد الأضحى

الزراعة: كيلو اللحم الضأن بـ 250 جنيها.. والبلدي بـ225

وزير الصحة: 35 مليار جنيه تكلفة مبادرة 100 يوم صحة

خسر 80 ألف متابع في لحظة.. اعتراف من نيمار يضعه في مأزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

حلم العمر| مفاجأة ابنها الطيار أنستها فرحة الحج .. إيه الحكاية؟

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ