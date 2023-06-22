دلع نفسك.. أرخص موبايل قابل للطي من موتورولا ينافس سامسونج و Oppo

تصل النسخة الأقل تكلفة من هاتف موتورولا القابل للطي Motorola Razr 40 بعد بضعة أسابيع من الوصول الخاص لهاتف موتورولا Razr 40 Ultra الأغلى ثمناً. في الوقت الحالي، يتوفر الطراز الأساسي فقط في الصين عبر متجر لينوفو الإلكتروني بسعر يبدأ من 4،000 يوان صيني لطراز 8/128 جيجابايت.



ووفقا لموقع جي إس إم آرينا التقني، بعد مراجعة مواقع Motorola في البلدان الأخرى وجميعها قالت أنه "قادم قريبًا". وقدر بائع التجزئة التشيكي والذي يقدر موعد الوصول في 21 يوليو، أي قبل شهر من الآن.

يمكنك طلب وحدة مسبقًا مقابل 21،600 كرونة التشيكية، والتي تعادل 910 يورو.

وهذا أكثر من الـ 800 يورو التي كان من المفترض أن يكون سعر Razr 40.

على أي حال، في بداية هذا الشهر، نشرت Motorola India تغريدة تؤكد وصول سلسلة Razr 40 "قريبًا".

ومع ذلك، لا يتوفر أي من الطرازين حتى الآن. في الولايات المتحدة، يمكن طلب Razr 40 Ultra - المعروف محلياً باسم Razr+ - مسبقًا وسيتم شحنه في 29 يونيو (الخميس الأسبوع المقبل). وهو متاح أيضًا للطلب المسبق في كندا، لكنه متاح بالفعل في المكسيك والبرازيل.



أما بالنسبة لـ Razr 40 الأساسي، فهو مدرج في البرازيل بالفعل (لكن لا يوجد سعر أو تاريخ إطلاق حتى الآن).

مواصفات هواتف Motorola Razr 40

يتميز هاتف Motorola Razr 40 بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 7 Gen 1 ، في حين أن شقيقه Ultra مزود بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1.

يحتوي Razr 40 على شاشة نوعLTPO AMOLED قابلة للطي بقياس 6.9 بوصة توفر جودة عرض Full HD + تبلغ دقتها 1080 × 2460 بكسل ، مع معدل تحديث 144 هرتز ، وما يصل إلى 1400 شمعة في المتر المربع من السطوع. في الخلف ، يحتوي على شاشة غطاء نوع AMOLED بقياس 1.5 بوصة مع وجود طبقة حماية Gorilla Glass Victus لكلا الشاشتين.

يتميز هاتف Motorola Razr 40 بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 7 Gen 1 ، في حين أن شقيقه Ultra مزود بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1.

يتم شحن Razr 40 بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام LPDDR5 وما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين نوع UFS 2.2. يحتوي على بطارية تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 30 وات وشحن لاسلكي بقوة 5 وات.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 OS و My UX. يحتوي هاتف Razr 40 على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، و تحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل مع دعم OIS وعدسة عريضة بدقة 13 ميجابكسل.