بسعر أرخص.. موتورولا تكشف على قاتل هواتف سامسونج

أعلنت العلامة التجارية المملوكة لشركة لينوفو Lenovo، موتورولا عن هاتف جديد قابل للطي بتصميم صدفي بسعر معقول، ينطلق تحت اسم Motorola Razr 40.

مواصفات ومميزات هاتف موتورولا Motorola Razr 40

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف موتورولا الجديد Motorola Razr 40، بشاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.9 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، تدعم تقنية العرض الفائق HDR10 +، ولوحة ألوان 10 بت.



وكما يتميز هاتف موتورولا Motorola Razr 40 بشاشة ثانوية أصغر يبلغ قياسها 1.5 بوصة على اللوحة الخلفية، تقع في الجزء العلوي بجانب مستشعرات الكاميرا، مع تصميم مشابه لجهاز سامسونج Galaxy Z Flip 4.

Motorola Razr 40

ويتمتع هاتف موتورولا Motorola Razr 40 بإعداد كاميرا مزدوجة تضم مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل مقترنا بعدسة بزاوية عريضة 13 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويأتي هاتف موتورولا Motorola Razr 40، مزودا بسماعات استريو مزدوجة ويتميز بتقنية Snapdragon Sound وكذلك Dolby Atmos.

Motorola Razr 40

وداخليا، يتم تشغيل هاتف موتورولا Motorola Razr 40 بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7 Gen 1، ويقترن بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 256 جيجابايت للتخزين.

ويحتوى الهاتف القابل للطي على بطارية بسعة 4200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 30 وات والشحن اللاسلكي 8 وات، ومن ناحية البرامج، يتم تشغيل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق.

Motorola Razr 40

وتتضمن خيارات الاتصال في هاتف Motorola Razr 40 منفذ شحن من نوع USB-C وتقنية NFC وشبكات WiFi-6E واتصال الجيل الخامس 5G و Dual 4G VoLTE و MIMO و Bluetooth 5.3، كما يتميز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ويدعم الجهاز مقاومة للغبار ورذاذ الماء وفقا لمعيار IP52.

ويتوفر هاتف Motorola Razr 40 مقابل سعر يبدأ من 562 دولار (أي ما يعادل 17 ألفا و360 جنيه مصري)، للمتغير الأساسي بسعة 8 رام + 128 جيجابايت، وبينما تبلغ تكلفة التكوين بسعة 8 + 256 جيجابات، و بسعة 12 رام + 256 جيجابايت حوالى 604 دولار أمريكي (أي ما يعادل 18 ألفا و660 جنيها مصريا) و660 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 20 ألفا و390 جنيها مصريا) على التوالي.