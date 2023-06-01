عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر أرخص.. موتورولا تكشف على قاتل هواتف سامسونج

صورة ارشيفية لهاتف
صورة ارشيفية لهاتف موتورولا Motorola Razr 2022

أعلنت العلامة التجارية المملوكة لشركة لينوفو Lenovo، موتورولا عن هاتف جديد قابل للطي بتصميم صدفي بسعر معقول، ينطلق تحت اسم Motorola Razr 40.

مواصفات ومميزات هاتف موتورولا Motorola Razr 40

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف موتورولا الجديد Motorola Razr 40، بشاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.9 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، تدعم تقنية العرض الفائق HDR10 +، ولوحة ألوان 10 بت.


وكما يتميز هاتف موتورولا Motorola Razr 40 بشاشة ثانوية أصغر يبلغ قياسها 1.5 بوصة على اللوحة الخلفية، تقع في الجزء العلوي بجانب مستشعرات الكاميرا، مع تصميم مشابه لجهاز سامسونج Galaxy Z Flip 4.

Motorola Razr 40

ويتمتع هاتف موتورولا Motorola Razr 40 بإعداد كاميرا مزدوجة تضم مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل مقترنا بعدسة بزاوية عريضة 13 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويأتي هاتف موتورولا Motorola Razr 40، مزودا بسماعات استريو مزدوجة ويتميز بتقنية Snapdragon Sound وكذلك Dolby Atmos.

Motorola Razr 40

وداخليا، يتم تشغيل هاتف موتورولا Motorola Razr 40 بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7 Gen 1، ويقترن بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 256 جيجابايت للتخزين.

ويحتوى الهاتف القابل للطي على بطارية بسعة 4200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 30 وات والشحن اللاسلكي 8 وات، ومن ناحية البرامج، يتم تشغيل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق.

Motorola Razr 40

وتتضمن خيارات الاتصال في هاتف Motorola Razr 40 منفذ شحن من نوع USB-C وتقنية NFC وشبكات WiFi-6E واتصال الجيل الخامس 5G و Dual 4G VoLTE و MIMO و Bluetooth 5.3، كما يتميز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ويدعم الجهاز مقاومة للغبار ورذاذ الماء وفقا لمعيار IP52.

ويتوفر هاتف Motorola Razr 40 مقابل سعر يبدأ من 562 دولار (أي ما يعادل 17 ألفا و360 جنيه مصري)، للمتغير الأساسي بسعة 8 رام + 128 جيجابايت، وبينما تبلغ تكلفة التكوين بسعة 8 + 256 جيجابات، و بسعة 12 رام + 256 جيجابايت حوالى 604 دولار أمريكي (أي ما يعادل 18 ألفا و660 جنيها مصريا) و660 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 20 ألفا و390 جنيها مصريا) على التوالي. 

موتورولا هاتف قابل للطى Motorola Razr 40 Razr 40 سعر موتورولا رازر 40

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

بسبب فضيحة بايدن.. إجراء عاجل من الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

موضوعات متعلقة

بسعر لن تصدقه.. هواوي تطلق حاسوب MateBook X Pro 2023 عالميا

لعشاق ويندوز 11.. ازاى تعرف باس ورد الـ Wi-Fi من الكمبيوتر

بطل الألعاب.. سعر ومواصفات هاتف Red Magic 8 Pro

برمجيات خبيثة تؤثر على أجهزة أندرويد.. ونصائح مهمة لتجنبها

مبيغرقش.. مصير صادم لـ هاتف آيفون بعد 12 شهرا بالماء

هونر تطلق هاتفي Magic 5 Pro و Magic Vs بمواصفات استثنائية

بخصم كبير.. أرخص موبايل أوبو Reno في السوق المصري

عرض اليوم.. خصم 24% على جوال آيفون 13 من آبل

ترشيحاتنا

أبو الغيط : ثورة 30 يونيو عودة الروح للمصريين .. والسيسي تحمل المسؤولية

تحت حماية الشرطة.. 30 ألف إسرائيلي يشاركون في مسيرة لدعم المثليين

انتشال السيارة الثانية من أسفل اللافتة الإعلانية المنهارة بكوبري أكتوبر ..فيديو وصور

فرّجنا على البضاعة| فخّ أمني لـ تاجر مخدرات بأسيوط .. قصة مثيرة

الملك عبد الله الثاني يستقبل زعماء العرب خلال حفل زفاف نجله بقصر زهران

بسبب روسيا والصين وأوكرانيا.. بايدن لخريجي سلاح الجو الأمريكي: العالم بحاجة إليكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول الحليب آمن لمن يعانون مرض السكري.. تفاصيل

كيت ميدلتون والشيخة موزا.. شاهد إطلالات الأمراء والملوك بالزفاف الملكي الأردني

شاهد ماذا فعلت شقيقات ولي العهد مع الأميرة رجوة في حفل زفافها

7 أشياء يجب أن تفعلها بعد انتهاء العاصفة الترابية

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ