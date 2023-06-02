مناسب للطبقة المتوسطة.. موتورولا تطرح Razr 40 القابل للطي رسميا

كشفت "موتورولا"، العلامة التجارية المملوكة لشركة "لينوفو" Lenovo عن هاتف قابل للطي صدفي، أي أنه من نوع Flip بسعر معقول، ويحمل الاسم التجاري Motorola Razr 40. يحتوي هذا الجهاز على مواصفات متوسطة المدى تناسب الطبقة المتوسطة

مواصفات Motorola Razr 40

يأتي جهاز موتورولا ريز Motorola Razr 40 بنفس شاشة عرض نوع OLED LTPO مقاس 6.9 بوصة بفتحة ثقب في المنتصف الأعلى مع دقة FHD + مثل متغير ألترا الأعلى، مع معدل تحديث 144 هرتز ، ودعم HDR10 + ، ولوحة ألوان 10 بت.

يأتي Motorola Razr 40 مع شاشة ثانوية أصغر حجمها 1.5 بوصة على اللوحة الخلفية موجودة في الجزء العلوي بجانب مستشعرات الكاميرا، شبيهة في شكلها بتلك الموجودة في طراز سامسونج Samsung Galaxy Z Flip 4.

Motorola Razr 40

يتكون إعداد الكاميرا المزدوجة في Motorola Razr 40 من كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل مقترنًا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجابكسل. من حيث الصوت ، فإن الجهاز مزود بسماعات استريو مزدوجة ويتميز بتقنية Snapdragon Sound وكذلك Dolby Atmos.

تحت الغطاء يتم تشغيل Motorola Razr 40 بواسطة معالج كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 7 Gen 1. من الجيل الأول تقترن مع ما يصل إلى 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجا بايت من مساحة التخزين الأساسية.

الهاتف القابل للطي مدعوم بوحدة بطارية سعة 4200 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 30 وات والشحن اللاسلكي 8 وات. من ناحية البرمجيات، يتم تشغيله من خلال نظام أندرويد 13.

تتضمن خيارات الاتصال في Motorola Razr 40 منفذ USB-C و NFC و WiFi-6E و 5G و Dual 4G VoLTE و MIMO و Bluetooth 5.3. يوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب بجوار زر التشغيل وهو بتصنيف IP52 المقاوم للغبار ورذاذ الماء.

يبدأ سعر Motorola Razr 40 من 3999 يوان صيني أي ما يعادل 562 دولار أمريكي للمتغير الأساسي 8 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت روم. تكلف تكوينات التخزين الأعلى، إصدار 8GB + 256GB وإصدار 12GB + 256GB ما يصل إلى 4,299 يوان ( 604 دولار أمريكي) و 4،699 يوان صيني ( 660 دولار أمريكي) على التوالي.