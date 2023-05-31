موتورولا تتفوق على Apple.. صراع الهواتف الأسرع شحنًا يشتد مع وجود منافس جديد

رغم احتدام حدة المنافسة بين الهواتف الذكية الرائدة والعلامات التجارية المختلفة، هناك مجال واحد يبدو أن سامسونج و آبل وغيرهما من الشركات لا يعطونه أولوية عند تطوير هواتفهم، وهو سرعة الشحن.

وفقا لتقرير موقع androidauthority التقني، في الولايات المتحدة ، غالبًا ما تكون تقنية الشحن السريع SuperVOOC التي تستخدمها أوبو و وان بلس و ريلمي وغيرها من العلامات التجارية هي المنافس الوحيد على الساحة حاليا إذا كنت تريد شحنًا لاسلكيًا سريعًا بالفعل.

صراع الهواتف الأسرع شحنًا يشتد مع وجود منافس جديد

ولكن حتى مع وجود هذه التقنية التي تجعل الهاتف يشحن في مدة بسيطة جدا، لم يكن متاحًا سوى عدد قليل من الهواتف المتوافقة مع هذه التقنية متاحة للشراء رسميًا في الولايات المتحدة ، وكان عليك استخدام شاحن USB-A ، مع نقص خيارات الشحن اللاسلكي. الآن هناك منافس جديد على الساحة يمكنه التفوق على سامسونج وآبل، وهي شركة موتورولا مع تقنية شحن TurboPower الجديدة.

شحن TurboPower ليس جديدًا على هواتف Motorola بل هي موجودة بالفعل منذ عدة سنوات، أطلق اسم TurboPower على أجهزة الشحن السلكية واللاسلكية ، بعضها يستحق هذا المصطلح ، والبعض الآخر لا يستحقه، ولكنها خلال الآونة الأخيرة طورت نظام الشحن بصورة مذهلة

صراع الهواتف الأسرع شحنًا يشتد مع وجود منافس جديد

الآن مصطلح "الشحن التربو" أصبح ذات معنى، حيث يدعم جهاز Edge Plus بقوة شحن سلكي بقدرة 68 وات ، كما أنه مزود بشاحن وكابل USB-C يأتي مع العلبة، وبالتالي أنت لا تحتاج لمنافذ USB-A ، ولا يتعين عليك التضحية بقوة الشحن اللاسلكي.

يكتفي OnePlus بتقديم SuperVOOC السريع كخياره الوحيد ، لكن Motorola تُظهر أنه يمكنك الحصول قوة في الشحن السلكي واللاسلكي معا دون تضحية أو الاختيار بينهما، معدل شحن 15 وات اللاسلكي لموتورولا ليس بنفس سرعة TurboPower السلكي ، ولكنه خيار جيد بما يكفي إذا كنت تقوم بالشحن بشكل سريع يكفي ليوم عمل كامل.

يظهر تميز تقنية شحن التربو المقدمة مع موتورولا مع هاتفها الجديد من طراز Motorola Edge Plus موديل العام الحالي الذي يأتي مع وحدة بطارية سعة 5100 مللي أمبير في الساعة، التي تمتليئ من 0 إلى 100% خلال 45 دقيقة فقط.

صراع الهواتف الأسرع شحنًا يشتد مع وجود منافس جديد

قدرة شحن هاتف موتورولا يتصدر Samsung Galaxy S23 Ultra في سرعة الشحن وحجم البطارية ، والفجوة تكبر أكثر مع مقارنة بأفضل ما تقدمه شركات كبيرة مثل Apple و Google. ربما لا تتفوق TurboPower على السرعات التي يمكن أن تدفعها SuperVOOC حتى الآن ، ولكنها تجد توازنًا أفضل بين الخيارات السلكية واللاسلكية وتوفر شاحنًا أكثر فائدة في العلبة لأنه من النوع C.

لا تقصر قوة شحن التربو على أجهزة Motorola فقط بل تمتد فوائدها إلى لينوفو الشركة الأم، مع هاتف Lenovo ThinkPhone الذي تم إطلاقه مؤخرًا على نفس الإعداد السلكي واللاسلكي ، ولكن هذه المرة مع تطور يركز على قطاع الأعمال. تختار لينوفو التركيز على المتانة والإنتاجية بدلاً من التصميم الأنيق الملمع الذي لا يقدم فوائد حقيقية للمستهلك.

بالرغم من أن موتورولا Motorola من حصتها في السوق أقل بكثير من عمالقة الصناعة Apple و Samsung ، لكن تمكن هاتف Motorola Edge Plus أن يكون بمواصفات تنافس هذه العلامات التجارية الكبيرة بقوة، لا مجال للمقارنة بين قوة الشحن التي تبلغ 45 وات من سامسونج و معدل 68 وات لشركة موتورولا وتقنية TurboPower ، بينما لا يزال حد Apple حوالي 20 وات في الشحن.