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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية 5000 مللى أمبير.. أرخص موبايل سامسونج بسعر خيالي

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A04

يعد البحث عن هاتف ذكي مميز بسعر رخيص تجربة صعبة وشاقة للغاية، خاصة مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، إلا أن هناك الكثير من الشركات التي تخصص هواتف رخيصة مع إمكانات تكنولوجية جيدة وتوفر تجربة مميزة للمستخدمين.   

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A04 في السوق المصري بسعر يبدأ من 3 آلاف و 400 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A04 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.5 بوصة، بدقة 720x1600 بيكسل، مع معدل تحديث للشاشة 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف. 

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A04 كاميرات خلفية مزدوجة، الرئيسية تأتي مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 مع فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.   

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A04 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0 مع أبعاد طول 164.4 ملم وعرض 76.3 ملم وسمك 9.1 ملم مع وزن إجمالي 192 جم، وتقنية GPS. 

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A04 بمعالج Octa-core ثماني النواة، ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 و 6 و 8 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية سعة 32 و 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسيع. 

 

 

 

 

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