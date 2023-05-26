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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

معالج كوالكوم من الجيل الثالث.. OnePlus تطرح هاتفًا رائدًا قريبا

OnePlus
OnePlus

 

بعد أن كشفت شركة "وان بلس" الصينية عن هاتفها الرائد  OnePlus 11  في 4 يناير الماضي، تستعد العلامة التجارية حاليا لوضع لمساتها الأخيرة على الجيل التالي من السلسلة الرائدة، وإطلاق موديل وان بلس 12 في ديسمبر من العام الحالي.

وفقا لتقرير من موقع androidauthority التقني المتخصص، يؤكد خبير قطاع التكنولوجيا يوجيش برار المعروف عنه تسريباته الموثوقة، أن "وان بلس" لن تنتظر العام المقبل للكشف عن طراز "وان بلس 12" بل مع أواخر العام الحالي ستزيح الستار عنه، مع إطلاقه في الأسواق العالمية بحلول يناير 2024.

يوجيش برار

وفقا لتغريدة لـ "يوجيش برار" على حسابه الرسمي بـ "تويتر" سيكون هاتف "وان بلس  12" الفلاج شيب بشاشة عرض نوعها QHD OLED حجمها 6.7 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 من الجيل الثالث الجديد.

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سوف يحزم جهاز "وان بلس 12" الرائد بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة بقوة شحن 100 وات، أما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، سيكون هناك كاميرا أساسية في اللوحة الخلفية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وأخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل أيضا، وكاميرا ثالثة زووم منظار "بيريسكوب" بدثة 64 ميجابيكسل.

كوالكوم OnePlus OnePlus 11 وان بلس تويتر وان بلس 12 يوجيش برار كاميرا شحن بيريسكوب

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