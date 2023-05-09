سعر جوال OnePlus 11 5G في السعودية

تقدم شركة "وان بلس" الصينية جوالها OnePlus 11 الداعم لشبكات الجيل الخامس بعدد من المميزات التقنية الشبيهة بهواتف الفلاج شيب الرائدة وفي الوقت نفسه بسعر الهواتف المتوسطة المدى، وفقا لموقع androidpolice تستمر البطارية لمدة يومين من العمل كما أن الشحن سريع بدرجة مذهلة وكاميرا رئيسية بجودة جيدة جدا.

OnePlus 11 5G

في السطور التالية يرصد صدى البلد المواصفات الكاملة للجهاز

مواصفات OnePlus 11 5G

يأتي مع شاشة عرض LTPO3 Fluid AMOLED مقاس 6.7 بوصة، دقة وضوح 1440x3216 بيكسل، كثافة بيكسلات 525 نقطة لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، تقنية HDR10+، درجة سطوع 500 شمعة لكل متر مربع، أقصى درجة سطوع 1300 شمعة لكل متر مربع، نسبة شاشة إلى هيكل 89.7%، زجاج واقي Corning Gorilla Glass Victus

يتم تشغيل الجوال بواسطة معالج كوالكوم مجموعة شرائح SM8550-AB Snapdragon 8 من الجيل الثاني بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 3.3 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسوميات Adreno 740 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 أو 16 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت روم.

يحزم الجوال بطارية لا يمكن إزالتها سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات سلكيا وتصل إلى 50% خلال 10 دقائق و100% خلال 25 دقيقة فقط كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات.

يأتي الجوال بإعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة مع تقنية التثبيت البصري، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابيكسل وتقريب بصري 2x، وكاميرا ثالثة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل.

يدعم الجوال اتصالات 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.3, A2DP, LE, aptX HD وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة مع مستشعرات التقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب.