وان بلس تطلق تابلت OnePlus Pad عالميا.. سعر ومواصفات

أتاحت شركة وان بلس الصينية، جهازها اللوحي الجديد OnePlus Pad، للحجز المسبق في الهند بدءا من اليوم الموافق 28 أبريل، وهو متوفر عبر متجر Flipkart الهندي، ومتجر Amazon India، وسيبدأ شحن الجهاز اللوحي اعتبارا من 2 مايو المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر تابلت OnePlus Pad، في لون واحد فقط وهو الأخضر المميز لعلامة وان بلس التجارية، في الهند مقابل سعر يبدأ من 37999 روبية هندية (أي ما يعادل 14380 جنيه مصري)، لطراز بسعة 8 رام + 128 جيجابايت، وبسعر 39999 روبية هندية (أي ما يعادل 15130 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 12 رام + 256 ججيابايت.

سعر ومواصفات تابلت وان بلس الجديد OnePlus Pad

وكما أتاحت وان بلس الجهاز اللوحي في أسواق أوروبا، بتكوين واحد بسعة 8 رام + 128 جيجابايت، بسعر 499 يورو (أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري)، وهو متاح للحجز المسبق بدءا من اليوم 28 أبريل، مع بدء المبيعات الرسمية للجهاز في 18 مايو المقبل.

OnePlus Pad

وبالنسبة لمواصفات الجهاز اللوحي، يتميز تابلت وان بلس الجديد OnePlus Pad، بشاشة عرض كاملة من نوع IPS LCD مقاس 11.1 بوصة، بدقة 2000 × 2800 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، مما يجعل الجهاز اللوحي مثاليا لمشاهدة الأفلام عالية الدقة وممارسة الألعاب وتصفح الإنترنت.

وكما تدعم الشاشة كثافة بكسلات 296 بكسل لكل بوصة، ودرجة سطوع تصل إلى 500 شمعة لكل متر مربع مع نسبة شاشة إلى هيكل 84.2%، مع دعم Dolby Atmos و Dolby Vision، لأداء مهامك اليومية بسلاسة سواء كنت تقوم بتدوين الملاحظات أو مشاهدة أفلام عالية الدقة.

ويعمل الجهاز اللوحي بمعالج قوى من نوع Dimensity 9000، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بمعالج رسوميات من نوع Mali-G710 MC10.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR 5، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، غير قابلة للتوسعة.

OnePlus Pad

ويعد تابلت OnePlus Pad، جهاز محمول متعدد الاستخدامات للعمل والدراسة والترفيه، باستخدامه يمكنك التقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة، حيث يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، تدعم التصوير بجودة 1080 ميجابيكسل و 30 إطار في الثانية.

ويتميز الجهاز اللوحي بعمر بطارية كبير يصل إلى شهرا كامل في وضع الاستعداد، وذلك بفضل بطارية ضخمة تبلغ قوتها 9510 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات وفقا لمعيار SuperVOOC.

ويعمل الجهاز اللوحي، بواجهة المستخدم Owais 13.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، وكما زودته وان بلس بلوحة مفاتيح مغناطيسية قابلة للفصل تتيح لك العمل على مستنداتك في أي وقت وفي أي مكان، مع دعما للعمل مع القلم الإلكتروني Stylus.

ويمتاز تابلت OnePlus Pad، بإطار محدب مصنوع من الألومنيوم، يتيح للمستخدمين حمل الجهاز بسهولة لفترات طويلة دون تعب.، فهو يبلغ وزنه 552 جراما، وسمكه 6.6 ملميتر و عرض 189.4 ملميتر وطول 258 ملميتر.