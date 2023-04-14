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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بميزات فريدة.. ZTE تطلق تابلت أندرويد ينافس أجهزة سامسونج

تابلت ZTE Axon Pad
تابلت ZTE Axon Pad

كشفت شركة ZTE الصينية، عن جهاز لوحي جديد أطلقت عليه ZTE Axon Pad، والذي يقدم بعض الميزات والمواصفات التي تجعله منافسا قويا لأجهزة سامسونج اللوحية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت ZTE Axon Pad ببطارية ضخمة تبلغ قوتها 10000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.

 

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سعر ومواصفات تابلت ZTE Axon Pad

ويعمل الجهاز اللوحي الجديد، على واجهة المستخدم MyOS 13، المستندة على نظام التشغيل Android 13  مباشرة من العلبة، ويتميز تابلت ZTE Axon Pad، بتصميم مربع الشكل وشاشة مسطحة يبلغ وزنه 605 جراما ويبلغ سمكه 6.5 ملميتر فقط.

ويتميز تابلت ZTE Axon Pad، بشاشة كبيرة عالية الدقة 1600 ×  2560 بكسل، من نوع IPS LCD بقياس 12.1 بوصة، بنسبة عرض إلى ارتفاع 16: 10، وتدعم الشاشة تقنية التدرج اللوني الواسع DCI-P3 وتقنية +HDR10، كما تدعم معدل تحديث تكيفي من 1 إلى 120 هرتز في الثانية، والتي تتغير وفقا للمحتوي المعروض على الشاشة.

ZTE Axon Pad

ويعمل الجهاز اللوحي بواسطة معالج ثماني النوأة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات Adreno 730.

وتقدم ZTE التابلت الجديد في إصدارين مختلفين من خيارات التخزين بسعتي 128 و 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية المدمجة.

ويتميز تابلت ZTE Axon Pad، بشريحة أمان من ZTE، كما يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى دعما للعمل مع القلم الذكي ولوحة مفاتيح مغناطيسية ذكية تباع بشكل منفصل.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الجهاز اللوحي الجديد من ZTE على كاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وفلاش LED، ويحتوي علي كاميرا أمامية تضم مستشعر بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي.

تابلت ZTE Axon Pad

وتشمل خيارات الاتصال بالجهاز اللوحي، دعم تقنية البلوتوث v5.0، و منفذ شحن ومنفذ شحن USB من النوع "C" و مستشعرات القرب والبوصلة، ويدعم الجهاز اللوحي شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، ويحتوي أيضا على مستشعر الإضاءة المحيطة ومقياس التسارع وجهاز استقبال راديو FM، و4 مكبرات صوت استيريو.

سعر تابلت زي تي اي اكسون باد

ويتوفر تابلت ZTE Axon Pad، مقابل سعر يبدأ من 950 يورو (أي ما يعادل 32 ألف و440 جنيه مصري)، وهو متاحا بلونين هما الأسود والذهبي.

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