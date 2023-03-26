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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات ZTE nubia Pad 3D.. جهاز لوحي بشاشة متطورة ثلاثية الأبعاد

ZTE nubia Pad 3D
ZTE nubia Pad 3D

أعلنت شركة ZTE، عن فتح باب الحجز المسبق لجهاز nubia Pad 3D اللوحي، على أن يتوفر عبر الموقع الرسمي للشركة في أكثر من 40 مدينة في الأسواق العالمية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، كشفت ZTE عن الجهاز اللوحي nubia Pad 3D، لأول مرة ضمن فعاليات MWC للعام 2023، التي اقيمت خلال الشهر الماضي، واليوم، بدأت الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق للجهاز عبر موقعها الالكتروني، في أكثر من 40 دولة من بينها أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، وستبدأ المبيعات المفتوحة للجهاز في 11 من أبريل المقبل.

 

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سعر ومواصفات ZTE nubia Pad 3D


يأتي جهاز Pad 3D، بلون رمادي واحد، مقابل سعر يبدأ من 1199 دولار (أي ما يعادل 36970 جنيها مصريا)، وسيحصل عملاء الحجز المسبق على خصم بقيمة 100 دولار وشاحن مجاني عند شراء الجهاز اللوحي عبر الموقع الرسمي لشركة ZTE على الويب.

ZTE nubia Pad 3D

وبالنسبة لمواصفات الجهاز، يأتي تابلت nubia Pad 3D، مع شاشة من نوع  IPS LCD وبقياس 12.4 بوصة، وبدقة 2560×1600 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، وهي شاشة عرض ثلاثية الأبعاد مع دعم للتحويل في الوقت الفعلي من 2D إلى 3D، مما يسمح بمشاهدة ثلاثية الأبعاد بدون نظارات.

ويعمل تابلت nubia Pad 3D، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 888، المطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 5 نانومتر، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

يحزم تابلت nubia Pad 3D، بطارية عملاقة تبلغ سعتها 9700 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 وات، وبرمجيا يعمل الحاسوب بنظام التشغيل أندرويد 13.

ويحتوي الجهاز اللوحي على أربع كاميرات، اثنين أماميتين بدقة 8 ميجابكسل، تستخدمان لتتبع وجه المستخدم لتوفير تجربة مشاهدة ثلاثية الأبعاد للعرض بدون نظارات، إلى جانب اثنين بدقة 16 ميجابكسل، في الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي، والتي تتيح لك التقاط الصور ومقاطع الفيديو بأبعاد ثلاثية.

ZTE nubia Pad 3D
ZTE Nubia Pad 3D سعر ومواصفات ZTE nubia Pad 3D جهاز Pad 3D تابلت nubia Pad 3D

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