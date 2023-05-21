الفلاجشيب الأقوى على الإطلاق.. أفضل موبايل من وان بلس في 2023

يعد هاتف OnePlus 11 واحدا من أفضل الهواتف الذكية من الفئة الرائدة التي تم إطلاقها هذا العام، حيث يتمتع الهاتف بوحدة الكاميرا ذات شكل مميز، مع إطار نحيف يبلغ 8.5 ملم ويبلغ وزنه 205 جرامًا، والشاشة المنحنية تجعل تمرير الشاشة مريحًا وسهلاً حتى بيد واحدة.

وبحسب موقع Digital Trends فإن هاتف OnePlus 11 يضم عددا من الميزات والمواصفات الفائقة بداء من الشاشة والكاميرا مع أفضل معالج لهواتف الأندرويد مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير.

ويتوفر هاتف وان بلس OnePlus 11 في السوق المصري بسعر حوالي 31 ألف و 750 جنيه مصري علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف وان بلس OnePlus 11 بشاشة بحواف منحنية من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، وتقنيات LTPO 3.0 و+HDR10 وDolby Vision، وتصنيف IP54 لمقاومة المياه والغبار.

ويقدم هاتف وان بلس OnePlus 11 كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من تصنيع شركة سوني Sony IMX980 بدقة 50 ميجابكسل مزود بـنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل من سوني نوع IMX581 ، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم OIS وتقريب بصري 3x، بالإضافة إلىكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع فلاش LED في الخلف.

ويحتوي هاتف وان بلس OnePlus 11 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C، وبلوتوث Bluetooth 5.3 وتردد مزدوج و تقنية اتصال NFC ، مع واي فاي WiFi-7.

ويعمل هاتف وان بلس OnePlus 11 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية والذي يعتبر أفضل معالجات هواتف الأندرويد أداء حتى الآن، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي مع ما يصل لـ 16 جيجا بايت رام نوع LPDDR5x وما يصل إلى 512 جيجا بايت من تخزين UFS 4.0، مع نظام تبريد سائل VC للقضاء على الحرارة، ونظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OxygenOS 13، مع 4 سنوات من إصدارات نظام التشغيل المستقبلية و 5 سنوات من تصحيحات الأمان.