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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 108 ميجابيكسل.. OnePlus تستعد لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة

OnePlus Nord N30
OnePlus Nord N30

تستعد شركة "وان بلس" OnePlus الصينية لإطلاق هاتف ذكي جديد من سلسلة Nord في أسواق أمريكا الشمالية التي تشمل الولايات المتحدة وكندا ويحمل اسم تجاري Nord N30 وهو متوسط المدى.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني الجهاز الجديد من  وان بلس  OnePlus Nord N30 هو ذاته طراز Nord CE 3 Lite لكن مع اختلاف في الاسم التجاري فقط، وبالفعل تم رصد الهاتف الجديد "نورد إن 30" على أحد مواقع الشهادات المعتمدة  على الموقع الإلكتروني لشهادة Bluetooth SIG.

OnePlus Nord N30

مواصفات OnePlus Nord N30

لا تكشف هذه القائمة عن أي تفاصيل دقيقة خاصة بهذا الطراز الجديد من "وان بلس"، ولكنها تظهر لنا فقط رقم الطراز CPH2515. 

تؤكد قاعدة بيانات Bluetooth SIG أن الهاتف الجديد متوسط المدى سيدعم تقنية Bluetooth 5.1. بناءً على ما نعرفه حتى الآن ، سيعمل وان بلس Nord N30 من خلال نظام التشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم OxygenOS 13.1 مثبتة من قبل الصانع.

سيكون هاتف وان بلس الجديد "نورد إن 30" بنفس مواصفات OnePlus Nord CE 3 Lite وبالتالي فهو يأتي مع شاشة LCD مقاس 6.7 بوصة، درجة سطوع قياسية 550 سمعة لكل متر مربع، دقة وضوح 1080x2400 بيكسل، كثافة بيكسلات 391 لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 87.1%.

يتم تشغيل هاتف وان بلس الجديد بواسطة معالج كوالكوم شرائح SM6375 Snapdragon 695 5G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أعلى 2.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من Adreno 619 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

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يجزم الجهاز بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، وتصل إلى 80% من قوتها خلال 30 دقيقة، مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل وتقنية HDR وتصوير بانورامي.

في اللوحة الخلفية من الجهاز نجد 3 كاميرات، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة والعدسة الثانية ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانورامي.

وان بلس OnePlus OnePlus Nord N30 OnePlus Nord CE 3 Lite كوالكوم Snapdragon

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