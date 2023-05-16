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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وان بلس تتحدى بموبايل جبار للفئة المتوسطة ينافس الكبار

وان بلس تتحدى بموبايل
وان بلس تتحدى بموبايل جبار للفئة المتوسطة ينافس الكبار

كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة يمكنه منافسة هواتف الفلاجشيب حيث سيحصل على أفضل معالج في الهواتف الذكية مما سيمنحه أداء قويا، بالإضافة إلى مواصفات فائقة في الشاشة والكاميرا. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة وان بلس ستفاجئ مستخدميها بهاتف OnePlus Ace 2 Pro خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد إعلان الشركة عن طراز Ace 2 و Ace 2V في السوق الصينية في وقت سابق من هذا العام.

 

ومن المقرر أن ينطلق هاتف OnePlus Ace 2 Pro في الأسواق العالمية مع معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت. 

 

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط  مع نظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.

  

وبالنسبة للشاشة فسيأتي هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro بشاشة ذات حواف منحنية من نوع  AMOLED قياس 6.72  بوصة، وجودة عرض +Full HD ، ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وحماية مع زجاج Corning's Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى كاميرا كاميرا فائقة لم يتم الكشف عنها. 

 

 

 

 

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