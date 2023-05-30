استنزاف عمر البطارية وارتفاع حرارة الهاتف.. شكاوى من تطبيق ChatGPT

أطلقت شركة "أوبن إيه آي" OpenAI مؤخرًا تطبيق لـ ChatGPT أداة الذكاء الاصطناعي خاصة بنظام تشغيل "أي أو إس" iOS لهواتف آيفون وآيباد من أبل.

التطبيق متاح الآن للتنزيل المجاني على متجر آبل App Store ويمكن استخدامه لكل من أجهزة iPhone و iPad على حد سواء، يعمل هذا التطبيق أيضًا مع روبوت الدردشة التوليدي Whisper المستند في عمله على الذكاء الاصطناعي باستخدام الإدخال الصوتي وترجمة الكلمات إلى لغات مختلفة.

ChatGPT

يتميز تطبيق ChatGPT أيضًا بمزامنة سجل الدردشة مع الويب ، مما يسمح للمستخدمين بمواصلة المحادثات عبر الأجهزة المختلفة من حيث توقفوا. ومع ذلك ، أفاد بعض المستخدمين في الهند أن التطبيق يتسبب في ارتفاع درجة حرارة هواتفهم واستنزاف البطارية.

وفقا لتقرير من موقع gizchina بينما لاقى تطبيق ChatGPT ترحيبا من قبل المستخدمين ، أبلغ البعض في الهند عن مشكلات في التشغيل، يزعمون أن تنزيل وتشغيل التطبيق تسبب في سخونة مفرطة لهواتفهم وأن عمر بطاريتهم ينفد بسرعة عندما يكون التطبيق قيد الاستخدام، وحتى الآن لم تعلق شركة "أوبن إيه آي" رسميا على هذه المشكلة والسبب ورائها.

من الممكن أيضًا أن يكون توافق التطبيق مع طرز iPhone القديمة هو سبب الخلل والسخونة الزائدة، ويمكن أن يكزن الربط بين التطبيق وبرنامج whisper هو السبب، يحتوي التطبيق على مواصفات للأجهزة التي يمكن أن تستخدمه، بدءا من نظام التشغيل iOS 16.1. هذا يعني من أول طراز iPhone 8 أو طرازات الأجهزة الأحدث.

تمكن تطبيق ChatGPT من إحراز نجاحا كبيرًا منذ إطلاقه، مع الوصول إلى عدد تنزيلات أكثر من نصف مليون مرة في الأيام الستة الأولى من توفره في الولايات المتحدة، وبالتالي تفوق على تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI والشات بوت chatbot الأخرى ، بالإضافة إلى تطبيقات مايكروسوفت إيدج Microsoft Edge ومحرك Bing من حيث التنزيلات منذ إطلاقه.