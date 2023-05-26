5 نصائح تساعدك في استخدام ChatGPT وBard بكفاءة عالية

مع ارتفاع وتيرة التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ، أصبحت روبوتات الدردشة الموجهة للمستهلكين تقوم بعدد كبير من المهام، منها الإجابة على الأسئلة المختلفة، وتصميم نماذج دراسية للمواد المدرسية المختلفة، عمل ملخصات للنصوص الكتابية والفيديوهات، وتقديم المشورة بشأن الأمور الحياتية الأخرى.

تعد أداة "تشات جي بي تي" ChatGPT من "أوبن إيه آي" OpenAI و روبوت بارد Bard من جوجل ومحرك "بينج" من مايكروسوفت وروبوت كلود Claude من أنثروبيك عددًا قليلاً من روبوتات الدردشة الرائدة اليوم ، ولكن خلال الأعوام القليلة المقبلة من المتوقع أن يتضاعف العدد.

إذًا أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي أمرُا واقعًا، كيف نتعامل معها بأمان؟ وكيف نستفيد أقصى استفادة من إمكانياتها المهولة؟خاصة وأن معظم المستخدمين غير مستوعبين طريقة عمل هذه التقنيات والطريقة المثلى للتعامل معها.

يقول إيثان مولليك ، الأستاذ المشارك في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا ، والذي يدرس تأثيرات الذكاء الاصطناعي على العمل والتعليم ، لـ CNBC "يقضي الأشخاص وقتًا طويلاً في محاولة العثور على الطريقة الصحيحة للتعامل مع الروبوت وكتابة جملة له، هذا حال 80٪ من الأشخاص الذين يستخدمونه بشكل تفاعلي فقط" ، ولذلك يقدم "مولليك" بعض النصائح عند استخدام روبوتات الدردشة.

ChatGPT

أولا: حافظ على خصوصية البيانات

عند استخدام روبوت محادثة مثل ChatGPT أو Bard ، كل المعلومات التي تكتبها للروبوت ستكون مخزنة في خوادم خارجية ويمكن استخدام كل المعلومات التي أدخلتها لتدريب النماذج المستقبلية من الروبوت وستظل معلوماتك عند الروبوت ولا يمكنك إلغائها.

من الأفضل الامتناع عن مشاركة البيانات الحساسة و الخاصة في محادثات الذكاء الاصطناعي بمختلف أسمائه، يمكن للمعلومات التي أدخلتها أن تكون متاحة في أي لحظة لمستخدمين آخرين، والقاعدة باختصار "إذا كنت لن تنشره على Facebook ، فلا تضعه في ChatGPT".

ثانيا: اكتب سياق واضح للنص

للحصول على أفضل نتيجة ممكنة ولتوفير وقتك ، قدم سياق للروبوت حول كيفية تصرفه في سيناريو أنت من تحدده، وحدد للأداة من يخدمه بهذه المعلومات،. على سبيل المثال ، يمكنك كتابة الشخصية التي تريد أن يكونها روبوت المحادثة وفقا لسيناريو أنت تضعه، مثلا "أنت [مدرس ، فيلسوف ، طبيب]." ثم أضف سياق لمن تكون في هذا السيناريو "أنا [عميل ، طالب ، مبتدئ ، مريض]." بهذه الحيلة سوف تخبر روبوت المحادثة مباشرة بنوع الدور الذي يجب أن يضطلع به ، وأي "عدسة" يستخدمها للبحث عن المعلومات وكتابتها.

ChatGPT

ثالثا: اسأله عن طريقة عمله

أحيانا يكون أفضل طريقة للحصول على ما تريد من الشات بوت هي أن تطلب النصيحة منه عن الكيفية التي يمكنه أن يساعدك بها، على سبيل المقال اطرح عليه السؤال البسيط "ما أنواع الأشياء التي يمكنك القيام بها؟" أو "ما هي أفضل طريقة لكتابة قائمة للتسوق" وعلى الفور ستجد قائمة بالأشياء التي من شأنها أن تفاجئ معظم الناس .

رابعا: أوامر واضحة وادخل في محادثة

يمكنك أن تطلب في جملة مباشرة وواضحة ما تريد للروبوت أن ينجزه، على سبيل المثال "مهمتك هي إنشاء قائمة بأفضل وصفات عشاء صحية وخفيفة"، ولا تكتفي بمجرد سؤال واحد وإجابة واحدة من الشات بوت،أسوأ شيء يمكن أن تفعله مع ChatGPT هو أن تسأله شيئًا واحدًا مرة واحدة ثم تنهي المحادثة، ستحصل على إجابات ونتائج عامة جدًا. عليك أن تتفاعل معه أكثر وتناقشه".

ChatGPT

في حالة الرد بإجابات عامة يمكنك أن تطلب منه تغيير في الإجابة وقم بطرح أسئلة متابعة مثل ، "هل يمكنك جعلها أقل عمومية؟" أو "هل يمكنك جعل الفقرة الأولى أكثر تشويقًا؟" أو حتى إعادة صياغة السؤال الأصلي بطريقة مختلفة.

خامسا: لا تصدق كل المعلومات

عليك أن تكون حذرا عند استخدامك نتائج بحث الشات بوت، لدى روبوتات المحادثة نزعة لتلفيق وفبركة المعلومات ، وبالتالي كن على حذر دائم وراجع كل معلومة تأخذها من الروبوت، لنفترض أنك تطلب سيرة ذاتية لألبرت أينشتاين: قد يخبرك روبوت الدردشة أن العالم الشهير كتب كتابًا بعنوان "كيف تكون ذكيًا" ، ولكن مع قليل من البحث بنفسك تجد أن هذه معلومة خاطئة تمام، نظرًا لأن النماذج اللغوية الكبيرة يتم تدريبها على صفحات ويب وبيانات من الإنترنت تغطي مساحات كبيرة من المعلومات المتنوعة، فهي بالطبع يمكن أن تولد مخرجات متحيزة أو معلومات خاطئة بناءً على بيانات التدريب الخاصة بها.